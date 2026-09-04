“Kaspers” viņu padarīja par 90. gadu pusaudžu elku, bet vēlāk karjeru nācās sākt gandrīz no jauna: kā šodien dzīvo Devons Sava
90. gados Devons Sava bija viena no tām sejām, ko pazina gandrīz ikviens pusaudzis. Viņš kļuva slavens kā simpātiskais Kaspers cilvēka veidolā filmā “Kaspers”, vēlāk nostiprināja savu vietu Holivudā ar “Ceļa gals”, bet Eminema dziesmas “Stan” videoklips viņu padarīja par neatņemamu 2000. gadu sākuma popkultūras daļu. Tomēr pēc spoža karjeras sākuma sekoja gadi, kad aktieri lielajos projektos redzēja arvien retāk.
Sava sāka strādāt jau 14 gadu vecumā, kad reklamēja rotaļlietas, bet pirmo kino lomu ieguva 1994. gada filmā “Mazie milži”. Taču īstais izrāviens sekoja tikai gadu vēlāk. 1995. gada filmā “Kaspers” viņš atveidoja draudzīgo spoku Kasperu cilvēka veidolā un ekrānu dalīja ar Kristīnu Riči. Filma kļuva par kases hitu, aizsāka veselu franšīzi un vienlaikus pārvērta Savu par vienu no 90. gadu pusaudžu elkiem.
Pēc tam sekoja lomas filmās “Now and Then”, “Wild America” un “Idle Hands”, bet 2000. gadā aktieris ieguva vienu no savas karjeras nozīmīgākajām lomām – Aleksu Brauningu pirmajā “Ceļa gals” filmā. Arī šī filma kļuva par pārsteidzoši lielu hitu un aizsāka franšīzi, kas turpinās vēl šodien.
2000. gados Savas karjera kļuva daudz nevienmērīgāka. Tādas filmas kā “Slackers”, “Extreme Ops” un “Extreme Dating” lielus panākumus neguva, un aktieris arvien biežāk parādījās mazāka mēroga un tieši video izdotās filmās. Vienlaikus Sava atrada savu vietu televīzijā. Viens no viņa ievērojamākajiem darbiem bija seriāls “Nikita”, kur viņš vairākas sezonas atveidoja Ouenu Eliotu jeb Semu Metjūsu. Tomēr lielāka uzmanība pie Savas atgriezās tikai 2020. gados.
No 2021. līdz 2024. gadam viņš seriālā “Čakijs” atveidoja vairākus dažādus tēlus, un tieši šis projekts atkal nostiprināja viņa reputāciju šausmu žanrā. 2025. gadā sekoja romantiskā slasher komēdija “Heart Eyes”, kurā Sava filmējās kopā ar Olīviju Holtu un Meisonu Gūdingu. Filma negaidīti guva gan kritiķu atzinību, gan komerciālus panākumus.
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Vienlaikus ar agrīno slavu Savam ilgstoši bijušas sarežģītas attiecības. Intervijā “The New York Times” viņš savulaik atzina, ka bijis periods, kad nevēlējies atkal un atkal runāt par tādām filmām kā “Kaspers”. “Bija vairāki gadi, kad es vienkārši vairs negribēju par to runāt,” viņš sacīja. “Tagad esmu ar to samierinājies. Tas nekad nepazudīs.”
Aiz 90. gadu pusaudžu elka tēla slēpās arī sarežģītāka realitāte. Sava vēlāk atklāja, ka pieaugšana sabiedrības uzmanības centrā viņam nav bijusi viegla. Sasniedzot pilngadību, viņš centies pēc iespējas ātrāk norobežoties no bērnu zvaigznes tēla un iegrimis Losandželosas naktsdzīvē. Viņš atcerējās, ka klubus sācis apmeklēt ļoti jauns, izmantojot viltotu personu apliecinošu dokumentu, un tolaik vēl nebija viedtālruņu, tāpēc cilvēku uzvedība naktsklubos netika nepārtraukti filmēta un publicēta internetā.
Ar laiku ballītes kļuva par nopietnāku problēmu. Sava atklājis, ka cīnījies arī ar atkarību un vairākkārt filmēšanas laukumos ieradies pēc smagas iepriekšējās nakts.
Galu galā apkārtējie viņu mudināja atgriezties Kanādā un meklēt palīdzību. “Beidzot, kā mēdz teikt, man apnika būt slimam un nogurušam no tā, ka esmu slims un noguris,” viņš vēlāk atcerējās.
Liela nozīme aktiera dzīves pārmaiņās bijusi arī ģimenei. 2013. gadā Sava apprecējās ar kanādiešu producenti Dauniju Sahanoviču. Pāris joprojām ir kopā un audzina divus bērnus – dēlu Hadsonu un meitu Skārletu.
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