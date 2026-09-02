Mūzika
Šodien 16:02
Pašmāju muzikālā apvienība "Bad Habits" izdod jaunu dziesmu un izziņo jaunu albumu
Muzikālā apvienība "Bad Habits" izdod singlu "Sekundes minūtes stundas" no jaunā studijas albuma "Citi laiki", kas dienas gaismu ieraudzīs jau 9. septembrī.
""Sekundes minūtes stundas” ir skaņdarbs par mūsu tautu. Rakstot šo dziesmu, bija svarīgi, lai to caurstrāvo enerģija, dvēsele un latviskums. Lai tā būtu spēka dziesma katram no mums. To rakstot, domāju par mūsu sportistiem pirms starta, dejotājiem tautu tērpos stadiona vidū, koristiem, zemniekiem uz kombaina ražas novākšanas laikā, …vienkārši par mums visiem, kam ir savs pienākums, aicinājums, izvēles un laiks, kas tiek dots, paspēt visu, kas ir jāpaspēj!” tā saka grupas solists Mārtiņš Balodis.
Ierakstā piedalījušies: Mārtiņš Balodis - balss, ģitāra, Normans Bārbals - bungas, Jānis Lide - el.ģitāra, Kristaps Grinbergs - bass, taustiņi
Producents un dziesmu pēcapstrāde: Gatis Zaķis.