Aktieris Eliots Peidžs atzīst: pēc dzimuma maiņas Holivudā lomas atrast kļuvis grūtāk
Aktieris Eliots Peidžs, kurš 2020. gadā publiski paziņoja, ka ir transpersona, atklāti pastāstījis par to, kā pēc dzimuma maiņas procesa mainījusies viņa vieta Holivudā. Lai gan pats aktieris jūtas daudz brīvāks un pārliecinātāks nekā agrāk, viņš atzīst – piemērotas lomas tagad atrast esot sarežģītāk.
Par savu karjeru 39 gadus vecais aktieris runāja jaunā intervijā raidījumā “On Film... With Kevin McCarthy”, apspriežot arī darbu pie Kristofera Nolana jaunā grāvēja "Odiseja”, kurā Peidžs atveido Sinonu.
Kad intervētājs izteica pieņēmumu, ka pēc dalības tik vērienīgā projektā aktiera telefons droši vien nepārtraukti zvana ar jauniem darba piedāvājumiem, Peidžs tikai pasmējās. “Nē, Kevin, tā nav. Tāpēc, ja kāds vēlas man piezvanīt...” viņš jokoja.
Peidžs uzsvēra, ka nav apzināti nolēmis paņemt pauzi no aktiermākslas. Gluži pretēji – viņš ļoti vēlētos turpināt strādāt un atrast kvalitatīvus projektus.
Peidžs intervijā atgriezās arī pie savas iepriekšējās sadarbības ar Kristoferu Nolanu – 2010. gada zinātniskās fantastikas filmā “Pirmsākums”, kur viņš atveidoja Ariadni. Tolaik aktieris vēl nebija publiski paziņojis par savu dzimumidentitāti, un, atskatoties uz šo dzīves posmu, viņš atzīst, ka personīgi juties ļoti neērti.
“Man bija fantastiska pieredze, filmējoties šajā filmā, un man ļoti patika strādāt ar Kristoferu Nolanu, taču personīgi es jutos ļoti nekomfortabli,” stāstīja Peidžs.
Viņš salīdzināja šo pieredzi ar 2007. gada filmu “Džuno”, par kuru saņēma “Oskara” nomināciju. Šajā lomā aktieris esot juties nedaudz brīvāks un vairāk “savā ķermenī”.
Tagad situācija esot pavisam citāda. Peidžs skaidroja, ka viņam vairs nav jācenšas vienlaikus pārvarēt iekšēju diskomfortu un spēlēt savu lomu. Tieši tāpēc viņš uzskata, ka šobrīd būtu spējīgs paveikt vienu no labākajiem darbiem savā karjerā.
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Vienlaikus Peidžs neslēpj, ka pēc pārejas mainījies arī tas, kā viņu uztver kino industrijā. “Iepriekš mani uztvēra noteiktā veidā, bet tagad tas ir citādi,” viņš sacīja.
Aktieris pieļauj, ka, iespējams, nākotnē pašam būs aktīvāk jāmeklē sadarbības partneri un jāveido projekti, nevis jāgaida gatavi piedāvājumi. “Man tagad ir mazliet sarežģīti tikt pie lomām – acīmredzamu iemeslu dēļ,” viņš atzina.
Peidžs gan tieši neapgalvoja, ka darba piedāvājumu samazināšanās būtu diskriminācijas rezultāts. Viņš drīzāk norādīja uz faktu, ka pēc dzimuma maiņas ir mainījies lomu loks un veids, kādā Holivuda viņu redz. Aktieris stāstīja, ka šobrīd jūtas daudz ciešāk saistīts pats ar sevi un savu ķermeni, un paradoksālā kārtā tieši šī pārliecība ļauj viņam aktiera darbā daudz vairāk atbrīvoties.
Peidžs publiski paziņoja, ka ir transpersona, 2020. gada decembrī, un kopš tā laika atklāti runājis par savu pieredzi un dzīvi pēc pārejas.