Šodien arvien biežāk ekrānos redzam slavenību atvases.
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Šodien 06:06
Viņu vecāki ir Holivudas leģendas! 10 zvaigžņu bērni, kuri tagad paši iekaro lielos ekrānus
Mūsdienās sociālajos tīklos plašu popularitāti ieguvis apzīmējums “nepo baby”, ar ko apzīmē slavenu cilvēku bērnus, kuri izvēlējušies tādu pašu vai līdzīgu karjeru kā viņu vecāki. Pati parādība Holivudā gan nav nekas jauns. Slaveni uzvārdi kino industrijā tiek nodoti no paaudzes paaudzē jau gadu desmitiem – pietiek atcerēties Drū Berimoru, Sofiju Kopolu vai Džeinu Fondu, kuru ģimenēs kino un aktiermāksla ir kļuvusi teju par ģimenes profesiju.
Tomēr mūsdienās attieksme pret šādu privilēģiju kļuvusi daudz kritiskāka. Vieni slavenību bērni savu izcelsmi uztver ar lepnumu, citi atklāti atzīst, ka slavenais uzvārds palīdzējis atvērt durvis, kuras citiem paliek aizvērtas.
Nav šaubu, ka šodien Holivudā aug vesela jauna paaudze, kuras vecākus jau pazīst visa pasaule. To vidū ir tādas zvaigznes kā Patriks Švarcenegers, Homērs Gīrs, Kaija Gerbere, Maija Houka un citi, kuri cenšas pārvērst slaveno ģimenes vārdu par paši savu karjeru.
Lūk, desmit zvaigznes, kuras sākušas rakstīt pašas savu veiksmes stāstu un pierādīt, ka spēj izkāpt no slaveno vecāku ēnas.