Izrāde "Sivēnu spēles" mūzikas namā "Daile" 2026. gada 1. septembrī
2026. gada 1. septembrī mūzikas nams “Daile”, kas ikdienā pulcē pieaugušo auditoriju, atzīmējot jaunā mācību gada sākumu, piedzīvoja īpašu atmosfēru ...
FOTO: mūzikas namā "Daile" mācību gada sākumu atzīmē ar bērnu smiekliem izrādē "Sivēnu spēles"
Otrdien, 1. septembrī, mūzikas nams “Daile”, kas ikdienā pulcē pieaugušo auditoriju, atzīmējot jaunā mācību gada sākumu, piedzīvoja īpašu atmosfēru - bērnu čalas un smieklus pirmizrādē "Sivēnu spēles".
“Sivēnu spēles” ir variācija par trīs sivēntiņiem un vilku, to veidojuši četri kursa biedri, kuriem nu jau tagad pašiem ir bērni, tāpēc viņi zina, cik svarīgi, lai bērnu izrāde būtu interesanta arī vecākiem.
Trīs sivēntiņu lielākais elks, interneta zvaigzne Misters Bite rīko realitātes šovu - ja tu apēd simts viņa ražotos proteīna cepumus, tad tu vari piedalīties izlozē. Trīs laimīgos uzaicinās uz eksotisku salu piedalīties vēl nebijušā tiešraides šovā, kura galvenā balva ir 13 miljoni. Notiek neticamais un visi trīs sivēni, trīs brāļi, uzvar izlozē. Kāds teiktu: “Nu gan viņiem neticami paveicās!”, bet viņu gudrais brālis Zinītis saka: ”Aizdomīgi!” Skatītāji kļūst par lieciniekiem tam, vai brāļi Sportiņš, Saldumiņš un Zinītis sastrīdēsies cīņā par galveno balvu, vai tieši pretēji - spēs sadarboties un kopā noskaidrot, kas tad īsti ir misters Bite un kādi ir viņa patiesie nolūki.
Izrādi “Sivēnu spēles” mūzikas namā “Daile” vēl varēs noskatīties 10. oktobrī. Izrādes režisors ir Artūrs Dīcis, scenogrāfe/ kostīmu māksliniece Ieva Kauliņa. Piedalās aktieri Artūrs Dīcis, Dainis Grūbe, Mārtiņš Počs un Artūrs Putniņš.