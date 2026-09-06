Viņš kļuva slavens kā Hērakls: kā šodien dzīvo 90. gadu TV zvaigzne Kevins Sorbo
Gari mati, iespaidīga miesasbūve un cīņas ar sengrieķu dieviem un briesmoņiem – 90. gados Kevina Sorbo seju bija grūti neatpazīt. Savulaik seriāls “Hērakls” viņu padarīja par starptautisku televīzijas zvaigzni, taču šodien aktieris lielajos Holivudas projektos redzams daudz retāk. Kur viņš palika, un vai Sorbo joprojām filmējas?
Kevins Sorbo dzimis 1958. gada 24. septembrī Minesotā. Pirms lielā izrāviena aktiermākslā viņš strādāja par modeli un filmējās reklāmās, tostarp “BMW”, “Diet Coke” un “Lexus” kampaņās. Taču loma, kas izmainīja viņa dzīvi, pienāca 90. gadu pirmajā pusē, kad viņš kļuva par sengrieķu pusdievu un varoni Hēraklu.
Sākumā Sorbo Hēraklu atveidoja vairākās televīzijas filmās, bet skatītāju interese bija pietiekami liela, lai 1995. gadā varonis iegūtu pats savu seriālu ar tādu pašu nosaukumu. “Hērakls” kļuva par daudz lielāku hitu, nekā sākotnēji bija gaidīts. Seriāls tika veidots kā viegla piedzīvojumu izklaide ar humoru, cīņām un fantāzijas elementiem. Pats Sorbo 1996. gadā tā pievilcību raksturoja kā iespēju skatītājiem uz brīdi aizmirst ikdienas rūpes un vienkārši izklaidēties. Seriāls ilga sešas sezonas un 111 sērijas, bet Sorbo Hērakla tēlā pavadīja vairāk nekā piecus gadus.
Seriāla popularitāte bija tik milzīga, ka “Hērakls” ievērojamu daļu savas sešu gadu pastāvēšanas atradās sindicēto televīzijas raidījumu reitingu augšgalā. Savukārt seriāla noslēguma laikā tas jau bija demonstrēts aptuveni 115 valstīs, tostarp Latvijā.
“Hērakls” kļuva arī par veselas televīzijas franšīzes sākumu. Tieši tajā skatītāji pirmo reizi iepazina Lūsijas Loulesas atveidoto Ksenu, kura vēlāk ieguva pati savu ārkārtīgi populāro seriālu “Ksena: Karotāju Princese”. 90. gadu beigās abi seriāli bija starp veiksmīgākajiem sindicētajiem televīzijas projektiem un tika demonstrēti desmitiem valstu.
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Sorbo bija kļuvis tik cieši saistīts ar Hēraklu, ka arī pēc seriāla beigām no šī tēla pilnībā atrauties izrādījās grūti. Taču jau 2000. gadā viņš ieguva nākamo lielo galveno lomu zinātniskās fantastikas seriālā “Andromeda”, kurā atveidoja kosmosa kuģa kapteini Dilanu Hantu. Pēc tam sekoja desmitiem filmu un vieslomu seriālos. Viņš parādījies, piemēram, “O.C.: Kaislības Kalifornijā”, “Supergirl” un citos projektos. Tomēr ar laiku Sorbo arvien vairāk pievērsās neatkarīgajam kino un filmām ar kristīgu tematiku.
Runājot par to, kāpēc aktieris arvien mazāk redzams televīzijā, pats Sorbo uzskata, ka viens no iemesliem ir viņa publiski paustie politiskie un reliģiskie uzskati. Aktieris ir konservatīvs, atklāti runā par savu kristīgo ticību un atbalsta ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Sorbo vairākkārt apgalvojis, ka šo uzskatu dēļ Holivudā ticis atstumts un zaudējis darba iespējas. Viņa politiskie izteikumi gadu gaitā izraisījuši arī vairākus publiskus konfliktus, tostarp ar bijušo “Hērakls” kolēģi Lūsiju Loulesu.
Mainījusies arī Sorbo dzīve ārpus filmēšanas laukuma. Aptuveni pirms septiņiem gadiem viņš pameta Kaliforniju un pārcēlās uz Floridu, kur dzīvo joprojām. 67 gadus vecais aktieris 2026. gada intervijā atzina, ka pārcelšanos nenožēlo. Viņš gan joprojām ilgojoties pēc dažām Kalifornijas lietām – laikapstākļiem, savas iepriekšējās mājas un iecienītā golfa laukuma –, taču Floridā jūtoties daudz labāk.
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Neraugoties uz to, ka Sorbo vairs neredzam tāda mēroga televīzijas hitā kā “Hērakls”, viņš nav pametis aktiera profesiju. 2026. gadā viņa jaunāko darbu vidū ir filma “Elijah Peel” – stāsts par rokzvaigzni, kuras dzīvesveids, kas pilns ar seksu, narkotikām un rokenrolu, noved pie sirdslēkmes. Pēc tam tikšanās ar smagi slimu meiteni mudina mūziķi mainīt savu dzīvi un meklēt izpirkšanu.