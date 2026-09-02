Viņi bija viens no 90. gadu sapņu pāriem: Sāra Mišela Gelāra un Fredijs Prinss svin 24 gadus laulībā
Aktrise Sāra Mišela Gelāra un viņas vīrs Fredijs Prinss juniors nosvinējuši jau 24. kāzu gadadienu, un par godu īpašajam notikumam seriāla “Bafija pret vampīriem” zvaigzne sociālajos tīklos dalījusies ar virkni fotogrāfiju no abu attiecību pirmsākumiem.
49 gadus vecā Gelāra 1. septembrī vietnē “Instagram” publicēja vairākus senus kadrus, kuros abi redzami vēl 90. gadu beigās un 2000. gadu sākumā. “Vai vari iedomāties, ja kāds šiem jauniešiem būtu pateicis, kur viņi būs pēc 24 gadiem? Nu, tehniski pēc 26... bet 24 gadus precējušies. Daudz laimes gadadienā!” viņa rakstīja pie publikācijas.
Fotogrāfijās pāris redzams laikā, kad abu karjeras tikai uzņēma apgriezienus – ar 90. gadiem raksturīgajiem tērpiem, mazām apaļām brillēm, lieliem auskariem un tā laika frizūrām. Publikācija ātri izpelnījās sajūsminātas reakcijas. Abu filmas “Es zinu, ko jūs izdarījāt pagājušajā vasarā” kolēģe Gabriete komentārā pāri nodēvēja par “oriģinālo mīlasstāstu”, bet citi apsveicēji abus sauca par īstām ikonām.
Gelāra un Prinss juniors pirmoreiz satikās 1997. gadā šausmu filmas “Es zinu, ko jūs izdarījāt pagājušajā vasarā” uzņemšanas laikā. Tomēr romantiskas attiecības abu starpā sākās tikai 2000. gadā.
2001. gada aprīlī pāris saderinājās, bet 2002. gada 1. septembrī apprecējās Meksikā. Kāzu ceremoniju vadīja režisors un horeogrāfs Ādams Šenkmens. Pārim ir divi bērni – 17 gadus vecā meita Šarlote Greisa un 14 gadus vecais dēls Rokijs Džeimss.
Interesanti, ka vairāk nekā divas desmitgades pēc abu iepazīšanās Gelāra un Prinss juniors atgriezušies arī pie projekta, kas savulaik viņus saveda kopā.
2025. gadā abi piedalījās jaunajā “Es zinu, ko jūs izdarījāt pagājušajā vasarā” filmā. Prinss juniors atkārtoti atveidoja Reja Bronsona lomu, savukārt Gelāra pārsteidza skatītājus ar negaidītu epizodisku parādīšanos savas varones Helēnas Šīversas tēlā.
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Gelāra un Prinss juniors savulaik kopā filmējušies arī “Skubijs Dū” filmās, kurā Gelāra atveidoja Dafni, bet viņas vīrs – Fredu.