Kurš gan būtu to domājis! Desmit slavenības, kas tā arī nepabeidza vidusskolu – dažas šo lēmumu vēlāk nožēloja
Foto: Vida Press (kolāža: Jauns.lv)
Ne visas Holivudas slavenības savulaik izglītību izvirzīja par galveno prioritāti. Daudzas no viņām gan vēlāk atzinušas, ka lēmumu nepabeigt skolu nožēlo.
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Kurš gan būtu to domājis! Desmit slavenības, kas tā arī nepabeidza vidusskolu - dažas šo lēmumu vēlāk nožēloja

Santa Hincenberga

Jauns.lv

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Lai arī nav noliedzams, ka mācīties ir svarīgi un izglītība dzīvē paver daudzas durvis, vidusskolas gadi daudzām Holivudas slavenībām izvērtušies pavisam neveiksmīgi.

Kurš gan būtu to domājis! Desmit slavenības, kas t...

Vairākas zvaigznes izvēlējušās nepabeigt vidusskolu, lai visu uzmanību veltītu karjerai. Dažas no viņām vēlāk, jau pēc slavas iegūšanas, tomēr ieguvušas vidusskolas izglītībai līdzvērtīgu sertifikātu, kamēr citas tā arī palikušas tikai ar pamatskolas izglītību.

Lūk, desmit pasaulslavenas personības, kuras pameta vidusskolu pirms tās absolvēšanas.

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