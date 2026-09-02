Prinča Harija un Meganas Mārklas atgriešanās satricinājusi pili: Viljams un Kamilla esot nonākuši pretējās nometnēs
Prinča Harija un Meganas Mārklas atgriešanās Lielbritānijā augusta nogalē atkal uzjundījusi spriedzi britu karaliskajā ģimenē. Lai gan daudz uzmanības pievērsts Velsas princesei Ketrīnai, kura, kā ziņo ārvalstu mediji, par notiekošo esot noraizējusies, lielākās domstarpības šobrīd varētu būt radušās starp princi Viljamu un karalieni Kamillu.
Ārvalstu mediji vēsta, ka Kamilla uz Harija atgriešanos raugoties kā uz iespēju beidzot mazināt gadiem ilgo konfliktu ģimenē. Viņas galvenais arguments esot karaļa Čārlza III vēlme atjaunot attiecības ar jaunāko dēlu.
“Viņa labāk par jebkuru citu zina, cik ļoti svarīgi tas ir Čārlzam,” apgalvojis karaļnamam tuvs avots.
Tiek vēstīts, ka īpaši emocionāla karalim bijusi tikšanās ar mazbērniem – princi Ārčiju un princesi Lilibetu – 2026. gada jūlijā. Pēc tās Čārlzs esot vēl vairāk vēlējies panākt izlīgumu starp saviem dēliem. “Viņam acīmredzami ļoti daudz nozīmē tas, ka beidzot izveidojas saikne ar Ārčiju un Lili. Taču fakts, ka Harijs un Viljams joprojām atklāti konfliktē, viņu ļoti satrauc,” norādījis avots.
Tikmēr Viljams, kā vēsta tabloīdi, neesot gatavs aizmirst gadiem ilgo konfliktu ar brāli. Tieši tas esot kļuvis par spriedzes avotu starp viņu un Kamillu. Karaliene esot īpaši neapmierināta ar Viljama nostāju, jo uzskatot, ka karaļa veselības problēmu laikā ģimenes izlīgumam vajadzētu būt prioritātei.
Situāciju vēl pārsteidzošāku padara fakts, ka tieši Kamilla esot kļuvusi par vienu no aktīvākajām Harija un Čārlza attiecību atjaunošanas atbalstītājām. Tas notiek par spīti Harija iepriekš publiski paustajai kritikai par pamāti, tostarp viņa 2023. gada memuāros “Liekais”.
“Kamillai būtu visi iemesli turēties pa gabalu pēc visa, kas par viņu tika rakstīts un sacīts, taču viņa izvēlējusies šo situāciju nepadarīt par stāstu par sevi,” apgalvojis kāds avots.
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Princis Čārlzs un Kamilla kāzu dienā
Velsas princis Čārlzs un Kornvolas hercogiene Kamilla kāzu dienā 2005. gada 8. aprīlī.
Lai gan lielākās domstarpības, iespējams, šobrīd valda starp Viljamu un Kamillu, arī princesei Ketrīnai Harija un Meganas atgriešanās neesot vienaldzīga.
Tiek vēstīts, ka Velsas princesei ir ļoti spēcīgas izjūtas par notiekošo, tomēr viņa apzināti izvēlējusies publiski neiesaistīties. “Keitai tas ir sliktākais iespējamais scenārijs un milzīgs pārsteigums, taču viņas pirmā doma bija par ģimenes un monarhijas stabilitāti, nevis pašas emocijām,” apgalvojis avots.
Vairāk nekā sešus gadus pēc tam, kad Harijs un Megana atteicās no aktīvo karaliskās ģimenes locekļu pienākumiem un pārcēlās uz ASV, Ketrīna esot jutusi, ka ģimenei pēc ilgstoša satricinājumu perioda beidzot izdevies atgūt zināmu stabilitāti. Tagad viņa baidoties, ka viss varētu sākties no jauna.
“Keita baidās, ka ģimene atkal tiks ierauta apsūdzību, informācijas noplūžu un publisku konfliktu lokā. Viņa neredz, kā tas viss varētu darboties, un ziņas viņu esot pamatīgi satricinājušas,” vēsta avots.
Tajā pašā laikā Ketrīna apzinoties, ka jebkurš publiski pateikts vārds vēlāk varētu tikt izmantots pret viņu. Tāpēc gan viņa, gan Viljams pagaidām esot izvēlējušies klusēt un vērot notikumu attīstību. “Viņi vēro, kā situācija attīstīsies. Tas ir privāts jautājums – viņi nejūt nepieciešamību kaut ko publiski sacīt vai demonstrēt,” norādījis kāds avots.
Vai Harija un Meganas atgriešanās patiešām kļūs par sākumu izlīgumam karaliskajā ģimenē vai, gluži pretēji, atkal saasinās vecās nesaskaņas, pagaidām nav skaidrs. Tomēr, spriežot pēc britu un amerikāņu tabloīdu vēstītā, šobrīd pilī valdot ļoti atšķirīgi uzskati par to, cik tālu ģimenei būtu jāiet, lai Hariju atkal pietuvinātu karaļnamam.
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