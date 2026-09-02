Grūti noticēt, cik viņa jau liela! Popzvaigzne Kristīna Agilera atrāda savu 12 gadus veco meitu
Amerikāņu dziedātāja Kristīna Agilera sociālajos tīklos dalījusies ar retu ieskatu savā ģimenes dzīvē, publicējot sirsnīgu fotogrāfiju kopā ar savu 12 gadus veco meitu Sameru Reinu.
45 gadus vecā dziedātāja sestdien, 29. augustā, vietnē “Instagram” publicēja vairākus vasaras mirkļus, tostarp fotogrāfiju ar Sameru.
Samera ir Agileras un viņas līgavaiņa Meta Ratlera meita. Dziedātājai ir arī 18 gadus vecs dēls Makss, kurš dzimis viņas laulībā ar bijušo vīru Džordanu Bretmenu.
Agilera savus bērnus sociālajos tīklos demonstrē salīdzinoši reti, tomēr laiku pa laikam ļauj faniem ieskatīties ģimenes ikdienā. Šā gada martā viņa publicēja kadrus no ģimenes ceļojuma uz Kostariku, kur Agilera kopā ar Ratleru un Sameru apmeklēja “La Paz Waterfall Gardens & Wildlife Refuge”.
Iepriekš dziedātāja kādā intervijā atklāti stāstījusi arī par bērnu audzināšanu, atzīstot, ka viņas bērni neļauj slavenajai mammai pārāk aizrauties ar savu zvaigznes statusu. “Ar bērniem vispār nav viegli. Viņi tevi kritizēs par pilnīgi visu. Un es viņiem saku: arī es savā dzīvē šo to esmu piedzīvojusi!” jokoja Agilera.
Viņa piebilda, ka bērni palīdz saglabāt pieticību, savukārt mātes loma iemācījusi viņai arī pacietību un ļāvusi daudz ko ieraudzīt no citas perspektīvas.
Agilera iepriekš atklājusi, ka Samerai piemīt izteikta radošā puse un meitene sākusi interesēties arī par aktiermākslu. “Viņa ir īsta māksliniece. Viņa glezno, zīmē, veido skaistas maskas un ir ārkārtīgi radoša, taču viņai noteikti ir pašai savs ceļš,” sacīja dziedātāja.
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Dziedātāja uzsvērusi, ka nevēlas bērniem uzspiest savu profesiju vai gaidas, kas saistītas ar viņas pašas veiksmīgo karjeru: “Es nekad nevēlos saviem bērniem kaut ko uzspiest. Lai kas viņus aizrautu, es būšu klāt un viņus atbalstīšu. Taču viņa ir sākusi interesēties par aktiermākslu un jau apmeklējusi dažas nodarbības.”
Kristina Agilera parāda gadu veco meitu
2015. gada augustā Kristina Agilera un viņas līgavainis Metjū Ratlers atzīmējuši abu kopīgās meitas Sammeras Reinas pirmo dzimšanas dienu.