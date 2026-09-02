Veco nost, jauno vietā! Šovu zvaigzne Magone kaļ plānus par mājokli
Šova “Slavenības. Bez filtra” jaunajā sezonā pie pusdienu galda Magone ar draudzenēm turpina šķetināt sava mājokļa jautājumu. Lai gan dzejniece no iepriekš apsvērtās īpašuma pārdošanas idejas ir atteikusies, viņa nevēlas samierināties ar pašreizējo situāciju un meklē citus risinājumus.
Magone atklāj, ka viņai radusies pavisam jauna ideja – vecās mājas vietā savā zemē uzbūvēt jaunu mājokli. Šo ieceri viņai rosinājis dziedātājs Ainars Bumbieris. “Braukādamies pa pasākumiem, Ainars saka: ‘Nu, klausies, jaucam veco māju nost, uzcels citu,’” par negaidīto priekšlikumu stāsta Magone. Sākumā gan viņai šāda ideja šķitusi diezgan absurda. “Es domāju – nu, ko man ar to visu darīt? Kāda sakars? Jaucam nost un… Nē, nu jau, nē, kādu citu, ko?” viņa atceras savu pirmo reakciju.
Tomēr ar laiku Magone sākusi uz priekšlikumu skatīties citādi un sapratusi, ka tajā patiesībā varētu būt risinājums. Īpaši tāpēc, ka zeme viņai jau pieder. “Beigās kaut kā vienā nedēļā es domāju: paga, viņam tak ir ģeniāla ideja, kāpēc ne? Varbūt, ka šeit pat – man jau ir zeme sava. Es taču varu savā gabalā celt jaunu māju,” savā plānā dalās Magone. Dzejniece apsver iespēju izvēlēties moduļu māju, kas varētu kļūt par praktisku risinājumu ieilgušajām problēmām. Turklāt viņa jau iztēlojusies, kā jaunajā īpašumā varētu iekārtot arī apkārtni. Teritorijā jau ir lapene un citas atpūtas vietas, bet nākotnē Magone vēlas ierīkot arī pirtiņu.
“Šī ir jauna mana pasaule. Tīra, nesaistīta ar vecajiem šitiem saimniekiem,” par savu ieceri saka Magone. Tādējādi īpašuma pārdošanas vietā Magonei radies pavisam cits plāns – nojaukt veco un tās vietā radīt jaunu. Vai iecere pārtaps reālā būvniecības projektā?
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