“Tās nebija atvadas uz visiem laikiem”: atklāts, kā Megana un princis Harijs pavadīja pēdējo nedēļas nogali Kalifornijā
Pirms pārcelšanās uz Lielbritāniju Megana Mārkla un princis Harijs savu pēdējo nedēļas nogali Kalifornijā pavadīja kopā ar tuvākajiem draugiem un Meganas māti Doriju Raglandu. Lai gan pāris šo soli plānojis jau kādu laiku un uzskata to par pareizu savai ģimenei, aizbraukšana nav bijusi viegla.
Saseksas hercogs un hercogiene Lielbritānijā ieradās trešdien, 26. augustā, nedēļu pēc tam, kad izskanēja ziņas par ģimenes plāniem uz ilgāku laiku pārcelties uz Harija dzimteni.
Kāds ģimenei pietuvināts avots izdevumam “People” pastāstījis, ka 45 gadus vecā Megana un 41 gadu vecais Harijs Kaliforniju pametuši otrdienas pievakarē. Uz Angliju viņi devušies privātā lidmašīnā kopā ar bērniem – septiņus gadus veco princi Ārčiju un piecus gadus veco princesi Lilibetu –, kā arī ģimenes suņiem Pulu un Miju.
Pēdējo nedēļas nogali savās mājās Montesito ģimene pavadījusi kopā ar tuvākajiem cilvēkiem. Viņu vidū bijuši arī Ārčija un Lilibetas draugi un Meganas māte Dorija Raglanda. “Viņi vēlējās pirms aizbraukšanas pavadīt laiku kopā ar sev vistuvākajiem cilvēkiem un dot bērniem iespēju īpaši atvadīties no draugiem,” stāstīja avots.
Tomēr ģimene uzsver, ka šīs nav bijušas galīgas atvadas no Kalifornijas. “Tās nebija atvadas uz visiem laikiem. Drīzāk tas bija: "Mēs atgriezīsimies, bet pašlaik darīsim šādi,"" skaidroja avots.
Megana un Harijs pārcelšanos uz Lielbritāniju esot plānojuši jau ilgāku laiku un uzskatot, ka tas ir pareizais lēmums viņu ģimenei. Tomēr aizbraukšana no Kalifornijas bijusi emocionāla. “Viņi jūt, ka tas ir pareizi viņu ģimenei, taču tas nenozīmē, ka aizbraukt bija viegli,” sacīja avots.
Megana esot ļoti pieķērusies ģimenes dzīvei Montesito un mājai, kurā viņi dzīvojuši kopš 2020. gada. Pāris apzinoties, ka visiem četriem būs nepieciešams laiks, lai iejustos jaunajā vidē un pierastu pie pārmaiņām.
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Vienlaikus ģimenē valdot arī priecīgs satraukums par gaidāmo, īpaši par iespējām, ko dzīve Lielbritānijā sniegs Ārčijam un Lilibetai. Abi bērni jau septembrī sāks mācības Lielbritānijā.
Megana uzskatot, ka ģimenei ir ļoti paveicies, jo bērniem būs iespēja iepazīt dzīvi abās valstīs. Savukārt Harijs vēloties, lai Ārčijs un Lilibeta labāk izprastu pasauli, kurā viņš pats uzaudzis, un savas ģimenes izcelsmi.
Saseksas ģimene par savu bāzi Lielbritānijā izraudzījusies privātu rezidenci, kas nav saistīta ar karaļnamu. Vienlaikus Megana un Harijs saglabās gan māju Kalifornijā, gan atpūtas īpašumu Portugālē.
Pārcelšanās nenozīmē, ka pāris atgriezīsies pie britu karaliskās ģimenes vecāko locekļu pienākumu pildīšanas. Šis nosacījums esot īpaši būtisks Meganai, kura iepriekš vairākkārt stāstījusi, ka laikā, kad pildīja karaļnama pienākumus, jutās izolēta un nelaimīga.
Megana un Harijs 2020. gadā atteicās no britu karaliskās ģimenes vecāko locekļu statusa un pārcēlās uz ASV. Turpmākajos gados viņi kritizēja britu preses attieksmi un karaļnama nespēju, viņuprāt, pasargāt Meganu.
Tagad ģimenei pietuvināti cilvēki uzsver, ka Meganas atgriešanās Lielbritānijā būšot citāda. Lai gan viņas iepriekšējā pieredze nav aizmirsta, tas nenozīmējot, ka apstākļi nevar mainīties.