"Tās ir halucinogēnās?" - šovā “Gandrīz ideālas vakariņas” Horens galdā ceļ mistiskas kristālsēnes
Kanāla "360" jaunā šova “Gandrīz ideālas vakariņas” pirmajā epizodē namatēvs Horens tirgū pamanījis kādu pavisam neparastu gardumu – kristālsēnes, kas viņu uzrunājušas tik ļoti, ka viņš nolēmis tās iegādāties un celt galdā arī pārējiem. Taču, tiklīdz sēnes nonāk uz galda, sākas minējumi - kas īsti ir šīs noslēpumainās kristālsēnes?
Pirmajā “Gandrīz ideālo vakariņu” epizodē pie brīvdomātāja Horena Stalbes viesnīcas numuriņā viesojas Nansija Garkalne, Rihards Lepers un Linda Kalniņa. Sēnes viesu vidū raisa ne tikai interesi, bet arī aizdomas - nosaukums liek domāt par kaut ko krietni neparastāku par parastu maltīti. Sarunās pat izskan minējums, ka kristālsēnes varētu būt halucinogēnas sēnes. Tomēr drīz vien kļūst skaidrs, ka aizdomas lielākoties radušās tikai nosaukuma dēļ. “Es domāju, tās varētu būt halucinogēnās sēnes, bet tas tikai nosaukuma pēc. Visā citādi lieliski,” joko aktrise Linda Kalniņa.
Kristālsēnes tiek nogaršotas, un spriedumi ir pārsteidzoši pozitīvi. “Bet ir baigi garšīgas. Tiešām ļoti garšīgas,” atzīst degustētāji, lai gan sākotnēji neviens īsti nezina, ko sagaidīt. Tomēr ar vienu neparastu gardumu vakars nebeidzas. Uz galda nonāk arī ikru maizīte, kas gan uzreiz neizraisa tādu pašu sajūsmu multimāksliniecei Nansijai. Viņa atklāti atzīst, ka jūras veltes nav viņas gaumē un sevi piespiest ko tādu nogaršot īpaši nevēlas.