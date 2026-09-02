Dziedātājai Antrai Stafeckai dzīvoklī ir jau 18 orhidejas
Vai zinājāt, ka dziedātājas un Latvijas Radio 2 ētera personības Antras Stafeckas-Niedras istabas augu kolekcijā jau ir 18 dažādu ziedu orhidejas? Un šajā sezonā viņa bieži sastopama mežā, kur vāc sēņu krājumus ziemai.
Pie pirmās orhidejas Stafecka tikusi pirms 16 gadiem, kad ievācās savā pirmajā īres dzīvoklī. “Iepriekšējie īrnieki šo augu bija atstājuši. Pamatīgi novārgušu, ne koptu, ne laistītu. Es izdomāju, ka nemetīšu to ārā, bet vienkārši aplaistīšu... Un orhideja sāka augt, atjaunojās lapiņas. Tā nu šī puķe ir kopā ar mani kopš 2010. gada,” viņa stāsta žurnālam "Kas Jauns".
Nu jau Antras kolekcijā ir 18 dažādu krāsu orhidejas. “Kādu tik man nav! Baltas, violetas, rozā un raibas. Es gan nepārzinu orhideju šķirnes. Tās pie manis nonākušas dažādos veidos – pašas pirktas, dāvinātas un atdotas. Tie, kas pie manis brauc ciemos, ir šokā un sajūsmā, ieraugot manas orhidejas. Daudzi sūdzas, ka viņiem tās neaug, lai arī kā apčubinātu. Man ir piecas atdotas orhidejas, kas pusgada laikā pie manis sāka ziedēt un plaukt. Pats interesantākais, ka man nav kādas īpašas kopšanas vai audzēšanas sistēmas. Kad atceros, tad apleju. Galvenais – divas reizes mēnesī palaistīt. Varbūt izklausīsies smieklīgi, bet man ir svarīgi ar orhidejām daudz runāties. Kad mājās ienāk jauna orhideja, es izvēlos tai konkrētu vietu un pārējās orhidejas brīdinu, ka šī ir jauniņā un pret viņu jāizturas saudzīgi. Man visas ir mīļas. Ir miniorhidejas, kas zied maziem ziediņiem. Tad ir lielās milzenes, piemēram, viena violetā plešas pāri visām citām. Ir arī orhideja, kas jau aptuveni gadu nav ziedējusi un spurojas man pretī. Nezinu, kas viņai nepatīk. Bet esmu pacietīga, gan jau ar laiku,” ar savu orhideju kolekciju iepazīstina dziedātāja.
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Sapnis par orhideju verandu
Lai arī Antra orhidejas audzē pēc saviem ieskatiem, vienu dārznieku padomu viņa tomēr ir ievērojusi: “Lasīju, ka orhidejām patīk dzīvot caurspīdīgos traukos, nevis māla podos. Jo svarīgi, lai saknes redz dienasgaismu.” Antras Stafeckas talanta cienītāji jau zina, ka viņai koncertos droši var dāvināt orhidejas. “Vienīgi vīrs varbūt nav tik priecīgs, jo drīz manām orhidejām vairs vietas nebūs. Jau gadu lūdzu, lai uztaisa papildu plauktus. Skaidra lieta, ka pie 18 orhidejām es neapstāšos. Mans mazais nākotnes sapnis ir, lai Dieviņš dod man tikt pie savas mājas, kur būs veranda, kurā dzīvos orhidejas.”
Dziedātājai esot dāvinātas arī rozes vai palmas podos, bet šie augi nespējot iedzīvoties: “Laikam orhidejas ir enerģētiskas puķes, un pārējie augi nespēj ar viņām sadzīvot. Esmu dzirdējusi, ka orhidejām ir sargājošs spēks un tās ziedot tiem cilvēkiem, kas ir jāsargā no ļauna.”
Otrs vaļasprieks – sēņošana
Otra Antras kaislība esot sēņošana. “Kad ir brīvs brīdis, skrienu uz mežu. Līdz pat vēlam rudenim braucu sēnēs. Šogad ir īsts gaileņu gads. Iebraucot mežā, viss ir dzeltens, spēj tik lasīt. Ir daudz gaileņu, ko cept, un vīramāte man ir iemācījusi arī marinēt bērzlapju podiņus. Tā ir īsta bērnības garša. Jau četras burciņas šogad esmu samarinējusi, bet plānā ir vēl vismaz 15 burciņas. Tā ka darba daudz!”
Ko darīt, ja pamani lāci
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Stafecka sēņot dodas jau kopš bērnības, tāpēc mežā jūtas droši. Viņai ir arī padoms, ko darīt, lai mežā nesatiktu lāci vai citu dzīvnieku. “Kad meža dzīvniekiem sadzimuši bērni, ir jāturas pa gabalu no dziļiem meža biezokņiem. Bet jau kopš bērnības, kad ar omi gājām un tagad ar mammu ejam sēņot, mēs mežā dziedam. Ja tu mežā trokšņo, dzīvnieciņš no trokšņotājiem turēsies pa gabalu. Arī mana jaunākā meitiņa Laimiņa iet pa mežu un dzied.”