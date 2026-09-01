Ābols no ābeles tālu nekrīt? Brižitas Makronas meita satriec sabiedrību ar savām jaunajām attiecībām
Brižitas Makronas meita sākusi attiecības ar studentu, kurš par viņu ir 20 gadus jaunāks, tādējādi zināmā mērā atkārtojot savas mātes un Francijas prezidenta laulības stāstu.
42 gadus vecā Tifēna Ozjēra vietnē "Instagram" publicējusi video, kurā redzama kopā ar 22 gadus veco biznesa studentu Antuānu Lekontu.
Kadri uzņemti abu ceļojuma laikā Amsterdamā, un tajos pāris neslēpj savstarpējo tuvību. Tiek ziņots, ka abi iepazinušies šovasar Letukē – iecienītā kūrortpilsētā Francijas ziemeļrietumu piekrastē, raksta "Daily Mail".
Lekonts tur strādāja par kaitsērfinga instruktoru un iemācīja Ozjērai braukt ar elektrisku sērfošanas dēli. Kāds Francijas prezidenta pameitas tuvs draugs žurnālam "Gala" stāstījis: "Starp viņiem viss bija skaidrs jau no paša sākuma. Viņiem ir daudz kopīga – mīlestība pret Letukē un asām izjūtām, kā arī ceļošanu un uzņēmējdarbību."
Jaunās attiecības sākušās pēc tam, kad 2026. gada maijā Ozjēra izšķīrās no Francijā pretrunīgi vērtētā televīzijas raidījumu vadītāja Sirila Anunā.
Tiek arī ziņots, ka juriste un politiķe Ozjēra jau iepazīstinājusi Lekontu ar saviem diviem bērniem – 12 gadus veco Elīzu un desmit gadus veco Orelu. Viņu attiecības pārsteidzoši atgādina Brižitas un Emanuela Makronu attiecību stāstu. 73 gadus veco Brižitu un 48 gadus veco Francijas prezidentu šķir 25 gadu vecuma starpība.
Arī Emanuels Makrons bija skolēns, kad iepazinās ar Brižitu. Tiesa, viņš toreiz bija daudz jaunāks – 15 gadus vecs, bet Brižita strādāja par skolotāju privātskolā "La Providence" Amjēnā, kurā viņš mācījās.
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Tolaik 39 gadus vecā Brižita bija precējusies ar Andrē Luiju Ozjēru, un viņiem bija trīs bērni. Kad abu attiecības kļuva zināmas, Makrona vecāki dēlu no šīs skolas izņēma.
Viņa māte Fransuāza Nogesa-Makrona grāmatas "Emmanuel Macron: A Perfect Young Man" autorei Annai Fuldai sacījusi: "Mēs vienkārši nespējām tam noticēt. Skaidrs, ka tad, kad Emanuels iepazinās ar Brižitu, mēs nevarējām vienkārši pateikt: Tas ir lieliski."
Viņa piebilda: "Man svarīgākais nebija tas, ka viņam ir attiecības ar Brižitu, bet gan tas, ka viņš ir dzīvs un ka nav nekādu problēmu."
Savukārt Makrona tēvs Žans Mišels Makrons atzinis, ka, uzzinot jaunumus, viņš "gandrīz nokritis no krēsla".
Ozjērai bija deviņi gadi, kad sākās Emanuela un viņas mātes attiecības. 2018. gadā viņa sacīja: "Viņi bija ļoti aizrāvušies viens ar otru, un tas bija diezgan acīmredzami, kā arī ļoti sarežģīti."
Tomēr par abu attiecībām viņa teikusi: "Ja man būtu jānosauc mīlestības piemērs, tie būtu Emanuels un mamma. Kad viņi ir kopā, šķiet, ka pārējā pasaule vienkārši nepastāv."
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Viņa piebilda, ka pēc vecāku šķiršanās 2006. gadā viņa un viņas brālis un māsa – Sebastjēns un Loransa – "centās pārāk neciest".
Emanuels Makrons un Brižita apprecējās nākamajā gadā, kad viņam bija 29, bet viņai – 54 gadi. Kļūstot par patēvu viņas trim jau pieaugušajiem bērniem, Makrons kāzu svinībās viņiem esot sacījis: "Paldies, ka pieņēmāt mūs – ne gluži parastu pāri."
Andrē Luijs Ozjērs nomira 2019. gadā. Nākamajā gadā, publiski paziņojot par tēva nāvi, viņa meita sacīja: "Mans tēvs nomira, un es viņu apglabāju 24. decembrī visstingrākajā privātumā. Es viņu dievināju. Viņš bija īpašs cilvēks, nonkonformists, kuram anonimitāte bija svarīgāka par visu. Tas ir jārespektē."
Tiek ziņots, ka Brižita Makrona ir ļoti priecīga par meitas jaunajām attiecībām. Kāds avots žurnālam "Gala" stāstījis: "Viņa reaģēja tāpat kā jebkura māte. Viņai svarīga ir tikai meitas laime, tāpēc viņa ļoti priecājas, redzot, ka meita ir laimīga. Viņa ar prieku iepazīsies ar Antuānu."
Ozjēra jau iepriekš aizstāvējusi savu māti pret uzbrukumiem, kurus pati raksturojusi kā seksistiskus un diskriminējošus vecuma dēļ. 2017. gadā, kad Ozjēra kandidēja parlamenta vēlēšanās no sava patēva politiskās partijas "La République En Marche", viņa sacīja: "Domāju, ka pret to nevar palikt vienaldzīgs. Tajā pašā laikā es nevēlos piešķirt nozīmi cilvēkiem, kuri izplata šādas lietas, jo uzskatu, ka 21. gadsimta Francijā šādi uzbrukumi ir absolūti nepieņemami."
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"Tie ir uzbrukumi, kādus mēs nevērstu pret vīriešiem politiķiem vai vīrieti, kurš būtu līdzās sievietei politiķei. Tāpēc domāju, ka tajā ir daudz skaudības un tas ir ļoti nepiedienīgi."
Viņa piebilda: "Savukārt ikdienā es sastopu cilvēkus, kuri apbrīno to, ko viņa dara, viņas darbu un iesaistīšanos. Ja cilvēkiem nav nekā cita, ko darīt, kā vien kritizēt, lai viņi to dara – tas mūs tikai vēl vairāk satuvinās."
Ozjēra 2025. gada janvārī izšķīrās no sava ilggadējā partnera, gastroenterologa un hepatologa Antuāna Šoto.
Kopš 2010. gada abi bija reģistrētās partnerattiecībās un nolēma neatklāt šķiršanās apstākļus. Arī pēc attiecību izjukšanas viņi saglabājuši labas attiecības.
Pārim bija mājokļi gan Parīzē, gan Letukē – pilsētā, kur Ozjēra vēlāk iepazinās ar savu jauno partneri.