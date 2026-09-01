Ar ļoti patīkamiem jaunumiem savus fanus iepriecina Markus Riva
1. septembrī dziedātājs, dziesmu autors un producents Markus Riva izdod jaunu mini albumu "Rudens", kurā apkopotas četras jaunas dziesmas - "Vēlreiz", "Atceros", "Tu zini mani labāk" un "Dzimšanas diena".
Jaunais ieraksts turpina vasaras sākumā aizsākto gadalaiku muzikālo stāstu, taču šoreiz vasaras vieglumu nomaina melanholiskāks, granžīgāks un pārdomām bagātāks skanējums. “Rudens” seko 1. jūnijā izdotajam mini albumam “Vasara”, kas tika veidots kā vasaras sajūtu un noskaņu muzikāls atspoguļojums. Ja “Vasara” stāstīja par sauli, brīvību, romantiku un bezrūpību, tad “Rudens” iezīmē gadalaiku maiņu arī mūzikā – tas esot emocionāli dziļāks, nopietnāks un vietām raupjāks ieraksts.
“Rakstot dziesmas, man vienmēr ir svarīgi, lai tās būtu personiskas un sevī ietvertu patiesi piedzīvotas sajūtas. Es negribu radīt aprēķinātas emocijas vai meklēt frāzes tikai tāpēc, ka tās labi skan. Gribu, lai mūzika rodas dabiski – no tā, ko konkrētajā brīdī piedzīvoju, jūtu un par ko domāju. Arī “Rudens” ir ļoti personisks ieraksts. Iespējams, tāpēc tas ir mazliet nopietnāks, melanholiskāks un atklātāks,” par jauno mini albumu stāsta Markus Riva, īstajā vārdā Miķelis Ļaksa.
Par mini albuma vadošo singlu kļuvusi dziesma “Vēlreiz” – popa, R&B un elektroniskās mūzikas sakausējums ar dramatiskām stīgām, kas dziesmai piešķir kinematogrāfisku un rudenīgi melanholisku noskaņu. Mini albumā iekļauts arī duets “Tu zini mani labāk” ar dziedātāju Lily. Tas ir stāsts par diviem cilvēkiem, kuru kopīgā pagātne joprojām turpina dzīvot tagadnē – par vecu mīlestību, kas nerūs. Par īpašo saikni starp cilvēkiem, kuri reiz bijuši ļoti tuvi un tāpēc viens otru pazīst labāk, nekā dažkārt gribētos atzīt. Savukārt dziesma “Atceros” turpina albuma nostalģisko līniju – par atmiņām, cilvēkiem un sajūtām, kas mēdz negaidīti atgriezties. Gluži kā rudens, kas pēc skaļās un bezrūpīgās vasaras atnes vairāk laika sarunai pašam ar sevi.
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Albuma noslēgumā izskan “Dzimšanas diena” – kompozīcija, kas veltīta visiem dzimšanas dienas jubilāriem, taču šoruden tai ir arī īpaši personiska nozīme Miķelim pašam. 2. oktobrī mākslinieks atzīmēs savu 40. dzimšanas dienu, tādēļ dziesma simboliski ievada arī jaunu posmu viņa dzīvē un radošajā darbībā. “Šogad dzimšanas dienai man ir mazliet cita nozīme. Apaļa jubileja neizbēgami liek paskatīties uz paveikto un piedzīvoto, bet tajā pašā laikā man daudz svarīgāk šķiet skatīties uz priekšu. Es joprojām gribu radīt, pārsteigt pats sevi un nebaidīties sākt kaut ko no jauna. Savā ziņā katra dzimšanas diena ir jauna gada sākums,” saka Riva.
Visu četru mini albuma dziesmu mūzikas un vārdu autors ir Markus Riva, kurš ir arī ieraksta producents. Dziesmu tapšanā kā līdzproducents piedalījies Roman Nero, ar kuru Markus sadarbojies arī iepriekš.