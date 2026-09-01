"Esmu bezmugurkaulnieks!" - Sanda Dejus stāsta par meitas audzināšanu
Radio balss Sanda Dejus kanāla "STV Pirmā!" raidījumā "Māmiņu klubs" atklāti stāsta par attiecībām ar savu pusaudžu vecuma meitu Dārtu. Sanda neslēpj, ka viņu ģimenē daudz ko iespējams atrisināt ar sarunām, humoru un spēju citam citu uzklausīt.
Sanda atzīst, ka viņas un meitas attiecībās netrūkst rotaļīguma. Abas daudz spēlējas un jokojas, turklāt Dārta mammu mēdz izaicināt ar dažādām izdomātām situācijām, uz kurām Sandai jāspēj atbildēt asprātīgi. Šāda komunikācija viņām palīdz uzturēt ciešu saikni un vienlaikus māca meitai skatīties uz dažādām dzīves situācijām ar humoru. Tieši humors Sandai pašai dzīvē bijis nozīmīgs instruments. Viņa spriež, ka asprātība daļēji izveidojusies kā veids, kā reaģēt uz apkārtējo cilvēku uzbrukumiem un nepatīkamām situācijām. Tā vietā, lai apvainotos vai ilgstoši turētu sevī aizvainojumu, Sanda iemācījusies uz notiekošo paskatīties ar humoru.
Vienlaikus viņa atzīst, ka audzināšanā pati neesot pati stingrākā mamma. Sanda joko, nodēvējot sevi par “bezmugurkaulnieku”, jo ar viņu gandrīz visu varot sarunāt. Tomēr, kļūstot vecākai, Dārtai arvien vairāk parādās situācijas, kurās Sandai jāatceras – viņa tomēr ir mamma. “Es varētu, jo es esmu pieaugušais, un es reāli varu braukt. Un liekas forši, bet pagaidi, es tomēr esmu mamma,” viņa raksturo kādu situāciju, kurā meita vēlējusies doties peldēties, lai gan ārā bijusi tikai pirmā siltā pavasara diena un ūdens vēl auksts.
Sanda neslēpj, ka ģimenē robežas vairāk palīdz noturēt viņas vīrs. Abu vecāku lomas savā ziņā papildina viena otru – kamēr Sanda vairāk izvēlas sarunāt un ļaut meitai pašai izpausties, vīrs nepieciešamības gadījumā spēj būt stingrāks. Viņa uzskata, ka bērniem ir svarīgi saglabāt brīvību un radošumu, jo pārāk daudz noteikumu un aizliegumu var apslāpēt viņu dabisko vēlmi izzināt pasauli. Tajā pašā laikā Sanda apzinās, ka vecākiem jāatrod līdzsvars starp draudzību ar bērnu un savu lomu kā pieaugušajam, kurš nosaka robežas.