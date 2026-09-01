Kā slavenību ģimenēs aizritējis 1. septembris.
Slavenības
Šodien 11:32
“Mums kā vecākiem jau 22. Zinību diena...” Kā slavenību ģimenēs paiet 1. septembris
Klāt 1. septembris - diena, kad pēc vasaras brīvlaika skolās atgriežas skolēni un sākas jauns mācību gads. Šī diena īpaša ir ne tikai bērniem, bet arī viņu vecākiem, tostarp sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, kuri sociālajos tīklos dalījušies ar savām svētku sajūtām un ģimeniskajiem mirkļiem.
Kāds šogad piedzīvo jau 22. Zinību dienu vecāku lomā, citā ģimenē pieci no sešiem bērniem ir skolēni, bet vēl kādam sākas pavisam jauna nodaļa. Ielūkojies, kā 1. septembri atzīmē Latvijā zināmi cilvēki!