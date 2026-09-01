“Mums kā vecākiem jau 22. Zinību diena...” Kā slavenību ģimenēs paiet 1. septembris
Foto: Ekrānuzņēmums no Instagram.com
Kā slavenību ģimenēs aizritējis 1. septembris.
Slavenības

“Mums kā vecākiem jau 22. Zinību diena...” Kā slavenību ģimenēs paiet 1. septembris

Sabīne Plauka

Jauns.lv

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Klāt 1. septembris - diena, kad pēc vasaras brīvlaika skolās atgriežas skolēni un sākas jauns mācību gads. Šī diena īpaša ir ne tikai bērniem, bet arī viņu vecākiem, tostarp sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, kuri sociālajos tīklos dalījušies ar savām svētku sajūtām un ģimeniskajiem mirkļiem.

“Mums kā vecākiem jau 22. Zinību diena...” Kā slav...

Kāds šogad piedzīvo jau 22. Zinību dienu vecāku lomā, citā ģimenē pieci no sešiem bērniem ir skolēni, bet vēl kādam sākas pavisam jauna nodaļa. Ielūkojies, kā 1. septembri atzīmē Latvijā zināmi cilvēki!

Nākamā lapa: Mūziķis Intars Busulis kā vecāks piedzīvo jau 22. Zinību dienu

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Andris KeišsIntars BusulisRenārs ZeltiņšLiene DambiņaRūta DvinskaAigars ŠķēleAnsis KlintsonsDināra Rudāne

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