30 gadus pēc repa leģendas Tupaka Šakura nošaušanas notiesā slepkavības pasūtītāju
Bijušais bandas vadonis Dveins “Keffe D” Deiviss pirmdien atzīts par vainīgu leģendārā repera Tupaka Šakura slepkavības pasūtīšanā pirms 30 gadiem. Tādējādi viena no skandalozākajām krimināllietām ASV vēsturē ir sagaidījusi pirmo notiesājošo spriedumu.
Lasvegasas tiesas zvērinātie atzina Deivisu par vainīgu Tupaka Šakura nāvējošā sašaušanā 1996. gada 7. septembrī Nevadas štata Lasvegasā, kur viņš bija ieradies uz Maika Taisona un Brūsa Seldona boksa cīņu. Ceļā uz “Club 662” naktsklubu viņa kortežu panāca kāds balts “Cadillac”, kura pasažieris nolaida loga stiklu un vairākas reizes izšāva uz melnā BMW sēdošo Šakuru. Smagi ievainoto reperi nogādāja slimnīcā un pieslēdza dzīvības uzturēšanas iekārtām, taču 13. septembrī viņš nomira.
25 gadus vecā Šakura nāve satrieca hiphopa pasauli. Savas īsās dzīves laikā viņš jau bija kļuvis par pasaulslavenu mūziķi, izdodot 10 studijas albumus un pasaulē pārdodot vairāk nekā 75 miljonus ierakstu. Pieci viņa albumi nokļuva “Billboard 200” saraksta pirmajā vietā, bet astoņi albumi — “Top R&B/Hip-Hop Albums” saraksta pirmajā vietā. Viņu uzskata par vienu no visu laiku izcilākajiem un ietekmīgākajiem reperiem, “Billboard” 2023. gadā viņu ierindoja ceturtajā vietā 50 visu laiku izcilāko reperu sarakstā. No neskaitāmo atzinību klāsta jāpiemin, ka 2002. gadā viņu iekļāva Hiphopa slavas zālē, bet daudzi mūziķi viņu joprojām uzskata par visu laiku labāko reperi.
63 gadus vecais Deiviss bez emocijām uztvēra zvērinātu spriedumu un paziņoja, ka to pārsūdzēs. Daži Šakura tuvinieki uz spriedumu reaģēja ar asarām un apkampjoties.
Šakura slepkavība notika laikā, kad starp ASV austrumu un rietumu piekrastes reperiem valdīja vardarbīga sāncensība, iesaistoties arī ar hiphopa vidi saistītajām “Bloods” un “Crips” bandām. Gadu desmitiem saistībā ar Šakura slepkavību tika izvirzītas dažādas sazvērestību teorijas, tika baumots, ka Šakura nāvē bija iesaistīts kādreizējais draugs, bet vēlāk par niknu ienaidnieku kļuvušais pasaulslavenais austrumu piekrastes reperis “Notorious B.I.G.”, kuru pašu Losandželosā 1997. gada 9. martā nošāva nenoskaidrots slepkava.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Apsūdzība tiesas procesā norādīja, ka kādreizējais ielu bandas “South Side Compton Crips” līderis Deiviss nebija tiešais slepkava, taču tieši viņš esot pavēlējis uz viņu šaut un nodrošinājis sava brāļadēla Orlando Andersona izmantoto ieroci. Apsūdzība apgalvoja, ka Deiviss šādi nolēma atriebties Šakuram par dažas stundas iepriekš notikušo kautiņu ar Andersonu. Pats Andersons pēc Šakura slepkavības ilgi nedzīvoja, un jau 1998. gada maijā nieka 23 gadu vecumā tika nošauts citā bandu apšaudē.
Par vienu no būtiskākajiem pierādījumiem lietā kļuva paša Deivisa izteikumi. Viņš vairākkārt publiski bija atzinis, ka atradies baltajā “Cadillac”, no kuras tika raidīti nāvējošie šāvieni. Par savu lomu Šakura nāvē Deiviss varasiestādēm bija stāstījis jau 2008. gadā slepenā policijas nopratināšanā saistībā ar “Notorious B.I.G.” nāvi. Vēl plašāk par savu lomu Deiviss rakstīja 2019. gadā izdotajos memuāros “Compton Street Legend”.
Deivisa pašpārliecinātā atklātība nospēlēja ar viņu ļaunu joku, tiesa nospriežot, ka viņa policijai sniegtās liecības drīkst izmantot pret viņu slepkavības prāvā. Prokurors Binu Palals tiesā uzsvēra, ka Deiviss gadiem ilgi dokumentālajās filmās, savos memuāros, podkāstos un policijas nopratināšanā bija stāstījis, “ka viņš ir atbildīgais par Tupaka Šakura slepkavību”.
“Viņš ir tas, kurš dod pavēles — visos gadījumos un visās versijās viņš ir “South Side Crips” līderis,” zvērinātajiem sacīja prokurors. “Ja cilvēks, kurš dod pavēles, sēž priekšējā pasažiera sēdeklī brīdī, kad tiek raidīti šāvieni, nav šaubu, ka viņš ir atbildīgs.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Visā tiesas procesa laikā Deivisa aizstāvji centās pārliecināt zvērinātos, ka viņa agrākie izteikumi bijuši pārspīlējumi un bravūrīga lielīšanās, lai veicinātu grāmatas pārdošanu un nopelnīt naudu. Noslēguma runā viņa advokāts Maikls Sanfts aicināja zvērinātos neticēt Deivisa iepriekš stāstītajam, raksturojot savu klientu kā meli, kurš izdomājis pasaciņas, lai pārdotu grāmatas. “Nav nekādu pierādījumu,” viņš sacīja zvērinātajiem.
Tomēr zvērinātajiem pietika apspriesties nieka dažas stundas, lai Deivisu pasludinātu par vainīgu. Piespriestais sods Deivisam tiks pasludināts 13. oktobrī.