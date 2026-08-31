Dollija Pārtone saviem faniem atstājusi pēdējo pārsteigumu - to atklās tikai 2045. gadā
Kantrimūzikas leģenda Dollija Pārtone, kura devās mūžībā pirms dažām dienām, saviem faniem atstājusi vēl vienu pārsteigumu. Jau pirms vairākiem gadiem dziedātāja ierakstīja slepenu dziesmu “My Place in History”, kas ieslēgta īpašā laika kapsulā un dienasgaismu ieraudzīs tikai 2045. gadā.
Dziesma 2015. gadā tika ievietota īpašā “Dream Box” kastē “Dollywood” kūrortā “DreamMore Resort” Tenesī štatā. Pārtone atstāja ļoti konkrētu norādījumu – kasti drīkst atvērt tikai 2045. gada 19. janvārī. Viņa bija padomājusi pat par to, ka tobrīd kompaktdiski varētu būt kļuvuši par pagātnes tehnoloģiju, tādēļ kastē ievietots arī CD atskaņotājs un instrukcija, kā ierakstu atskaņot.
Noslēpumainā dziesma sarakstīta īpaši nākotnei un vēsta par Pārtones cerībām un sapņiem par gaidāmo. “Esmu uzrakstījusi dziesmu, kuru neviens nedzirdēs, kamēr man nebūs 99 gadi,” Pārtone 2021. gadā stāstīja raidījumā “The Kelly Clarkson Show”. Jau toreiz viņa piebilda: “Varbūt es tur būšu, varbūt nebūšu.”
Vēlāk dziedātāja atzina, ka savu lēmumu sākusi pat nožēlot – nevis tādēļ, ka dziesma būtu slikta, bet gluži pretēji. “Es to esmu nožēlojusi, jo tā bija patiešām laba dziesma,” viņa 2023. gadā sacīja sarunā ar Džimiju Falonu. Pārtone jokoja, ka gribētu kasti izrakt un dziesmu aizstāt ar kādu ne tik labu.
“Ja kāds no jums vēl būs šeit, kad viņi atvērs šo kasti, ceru, ka jums patiks mana dziesma,” toreiz sacīja Pārtone. Tagad šie vārdi ieguvuši pavisam citu nozīmi – dziedātāja pati savas slepenās dziesmas publiskošanu vairs nepiedzīvos.
Pārtone pēc privātas bēru ceremonijas 28. augustā tika apglabāta Nešvilā līdzās savam vīram Karlam Dīnam, kurš nomira 2025. gada martā. Dziedātāja jau iepriekš bija vēlējusies, lai atvadas notiktu šaurā ģimenes lokā.