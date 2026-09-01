Jānis Jurkāns nosvin 80 un saka: "Tā ir liela likteņa dāvana - uz mūža beigām dzīvot mīlestībā!"
Atjaunotās Latvijas pirmais ārlietu ministrs Jānis Jurkāns 31. augustā svinēja 80. dzimšanas dienu. Par īpašu svētku programmu bija parūpējusies politiķa sieva, rakstniece un vairāku augstskolu pasniedzēja Linda Apse.
Savos gados Jurkāns ir lieliskā formā. Kā jaunībā sāka, tā joprojām ir sportiski aktīvs. Beidzamos piecus gadus, dzīvojot Spānijā, viņš bija nodevies savai sirdslietai – golfa spēlei, savukārt, kopš šovasar atgriezās Latvijā, regulāri apmeklē sporta zāli. Sportot Jurkāns dodas vai nu viens, vai kopā ar sievu Lindu. “Veselā miesā vesels gars! Sportiskās aktivitātes dod dzīvei nepieciešamās īpašības – vīrišķību un drosmi, jo tu jūties fiziski gatavs jebkuram izaicinājumam.”
Tāpat Jānis Jurkāns jau ir veiksmīgi adaptējies pēc atgriešanās no Spānijas, priecājas, ka visapkārt saskata daudz labu lietu – cilvēki runā latviešu valodā, Rīgas ēkas ir skaisti sakoptas. “Jūtos kā mājās, esmu atbraucis uz mājām,” viņš nosaka sarunā ar žurnālu "Kas Jauns".
Jānis un Linda pa šiem 17 kopābūšanas gadiem ne reizi neesot sastrīdējušies. Ja arī abi pārspriež kādu skarbāku dzīves notikumu, tad ar apbrīnojamu vieglumu un diplomātisku attieksmi sarunu noslēdz bez jebkāda rūgtuma vai mielēm. Abi ir izturējuši arī attāluma attiecību pārbaudījumus, kas vēl vairāk likuši vienam otru mīlēt un novērtēt. Savukārt to, ka Jānis par Lindu ir 25 gadus vecāks, pāris neizjūtot. “Kad kopā ir interesanti, tad par gadu starpību nedomā. Ja dzīvē viss ir kārtībā, tad nemeklē problēmas, bet bauda to, kas ir dots,” piebilst Linda. Savukārt Jānis par kopdzīvi ar gados jaunāku sievu stāsta, ka viņam ir vajadzējis lielu drosmi, lai savos gados tuvotos, uzņemtos atbildību un apprecētu Lindu, kura ir ne tikai skaistule, bet arī ļoti gudra sieviete – rakstniece, pasniedzēja, kas beigusi Kembridžas Universitāti Anglijā. “Tā ir liela likteņa dāvana – uz mūža beigām dzīvot mīlestībā. Un galvenais, ka man nav jāizliekas. Šajās attiecībās varu būt tāds, kāds esmu. Turklāt arī mīlestība un attiecības ir jākopj.”
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Jāņa Jurkāna 80. jubilejas rīts 31. augustā sākās ar sievas Lindas apsveikumiem. Lai arī pats jubilārs dzimšanas dienas priekšvakarā neslēpa, ka ir neliela mandrāža pirms apaļās jubilejas, jo skaitlī 80 tomēr ir kaut kas īpašs, Linda viņu mīļi iedrošināja, ka cipariem nav nozīmes un galvenais, lai Jānis ir laimīgs savā dzimšanas dienā. “Mana ģimene jau laikus bija sarosījusies. Māsīca cepa jubilāram Napoleona kūku. Tad braucām pie manas meitas, kur uz pusdienām tika klāts svētku galds. Tā interesanti ir iekritis, ka arī manai meitai ir jubileja tajā pašā dienā, kad Jānim. Jānis ir ļoti mīļš cilvēks manā ģimenē. Mēs visi viņu cienām un mīlam. Esmu gandarīta, ka mani bērni – meita Renāte un dēls Ingus – Jāni ļoti apčubina.”
Jurkāns ir apveltīts ar labu humora izjūtu un nebaidās par sevi paironizēt, runājot par to, ko vēlētu sev nozīmīgajā jubilejā. Savukārt Linda vīram velta zīmīgus vārdus: “Pacenties, lūdzu, ar mani būt vēl ilgi! Novēlu Jānim veselību un dzīvesprieku!”