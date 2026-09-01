Ieva Adamss izšķīrusies no drauga: "Man vienkārši palika garlaicīgi!"
Attiecību konsultante un mentore Ieva Adamss pēc aptuveni divu gadu draudzības šķīrusies no mīļotā vīrieša, celtniecības biznesā strādājošā Vladimira, kuram saka paldies par brīnišķīgām attiecībām.
Pēdējā laikā Ieva Adamss uz publiskiem pasākumiem dodas viena vai kopā ar draudzenēm, ne vairs ar savu sirdsāķīti Vladimiru kā iepriekš. Izrādās, pāris jau kādu laiciņu ir šķīries. To žurnālam "Kas Jauns" Ieva apstiprināja, satikta "Baltijas balvas" koncertā "Gala Galante. Viva La Musica!", uz kuru Adamss ieradās starojoša un dzīvespriecīgā noskaņojumā kopā ar savu labu draudzeni, Baltijas modes federācijas prezidenti un Rīgas modes nedēļas galveno producenti Jeļenu Strahovu.
“Nav jau ko slēpt, esmu brīvsolī,” apliecina Adamss, apstiprinot, ka pati pieņēmusi lēmumu šķirties no drauga. Pēc šo attiecību noslēguma viņa sajutusies viegli un labi.
Mantu dalīt vai kādam mainīt dzīvesvietu nav bijis vajadzības – Ieva Adamss jau iepriekš "Kas Jauns" bija stāstījusi, ka ar Vladimiru kopā nedzīvo, jo vēlas saglabāt savu telpu un dzīvokli. Pāris izbaudīja tikšanās prieku, kopīgus ceļojumus un pasākumus. Ieva bija atklājusi, ka Vladimirs viņas dzīvē ienācis emocionāli sarežģītā posmā un abu savienību viņa uzskata par dāvanu no savas aizgājušās mātes.
Pērnā gada nogalē pāris bija devies uz Indiju, Kadžuraho, kur Ieva 50. jubilejā piedzīvoja tantrisku retrītu un simbolisku kāzu rituālu: “Tā nu sagadījās – saņēmu briljanta gredzenu gan dzimšanas dienā, gan arī kā sirds un rokas piedāvājumu, kuru, protams, pieņēmu, bet, kā labi saprotams, šīs nav oficiālas, iegrāmatotas attiecības. Vietējais guru teica: “Tagad jūs esat saistīti tikai uz nākamām septiņām dzīvēm!” Nu kas gan tur tāds!” smēja Ieva, sakot – viņai ir skaidrs, ka abu tikšanās nav bijusi nejauša. “Mana dzimšanas diena ir arī Vladimira mammas dzimšanas diena, tikai citā gadā, bet datums tas pats. Un man ir sajūta, ka pie visa tā, ka esmu viņa sieviete un mīļākā, es esmu arī vienlaikus viņa māte, jo pirmā māte viņam iedeva dzīvību, bet neiedeva mākslu dzīvot. Savukārt es dodu viņam šo mākslu dzīvot, un viņš atplestām rokām ņem to pretī. Tāpēc mani nebiedē šīs nākamās septiņas dzīves – arī bez šī rituāla būtu pilnīgi skaidrs, ka mēs tiktos vēl un vēl, jo kaut kādā veidā tāpat jau esam saistīti, turklāt ļoti spēcīgi.” Ievai šajā Indijas retrītā bija svarīgi, lai viņas mīļotais cilvēks savu mīlestības apliecinājumu formulē šādi: “Tagad es esmu tavs! Bet nepadari mani par savu īpašumu.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Taču nu pāra attiecību stāstam pienācis noslēgums. Ieva, runājot par šķiršanos no Vladimira, sarunā ar "Kas Jauns" atklāj: “Parasti šādu tekstu saka par sievietēm – tu esi tik mīloša, tik uzticīga, tik gādīga… Un tad tevi pamet. Tāpēc, ka nav interesanti! Bet ar vīriešiem notiek tieši tas pats. Mana dzīves pieredze ne tikai par attiecībām, bet it īpaši par kultūru ir tik milzīga, ka es neredzu vajadzību kompromisiem. Jā, tās bija brīnišķīgas attiecības ar mīlošu, rūpīgu, uzticīgu, gādīgu cilvēku. Jā, es to ļoti novērtēju un par to pateicos. Bet tas neizslēdz to, ka man vienā brīdī paliek garlaicīgi. Un es sev dodu atļauju neiet uz kompromisiem, jo man tas vairs nav vajadzīgs.”