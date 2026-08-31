Šovu zvaigzne Magone tomēr pārdomājusi - savu īpašumu nepārdos
Jaunajā šova “Slavenības. Bez filtra” sezonā pēc vasaras pārtraukuma Magone Liedeskalna atkal pulcē draudzenes savās mājās. Sarunās par aizvadīto vasaru un nākotnes plāniem draudzenes atgriežas arī pie jautājuma, kas Magonei aktuāls jau kādu laiku - vai viņa joprojām apsver iespēju pārdot savu īpašumu un pārcelties citur?
Vasarā Magone daudz laika pavadījusi kopā ar bērniem un draugiem, ceļojusi un pievērsusies arī savai izaugsmei. Taču paralēli viņa turpinājusi domāt par kādu ideju, kas izskanēja jau iepriekš – pārdot savu īpašumu un meklēt citu dzīvesvietu. Pavasarī Magone nopietni apsvērusi iespēju īpašumu pārdot un pārcelties citur. Viņa pat meklējusi dzīvokli, ko varētu īrēt, taču drīz vien saskārusies ar realitāti – piemērotu īpašumu atrast nemaz neesot tik vienkārši. Magone secinājusi, ka laukos labu un brīvu īpašumu piedāvājums ir visai ierobežots. Viņas skatījumā daļa no atrastajiem variantiem nebūtu reāls uzlabojums salīdzinājumā ar pašreizējo dzīvesvietu.
“Lai vai tie lauki iznīkuši, nav brīvu labu īpašumu, nevar dabūt,” viņa saka.
Tāpēc Magone šobrīd no idejas par sava īpašuma pārdošanu ir atkāpusies. Viņa nevēlas mainīt dzīvesvietu tikai mainīšanas pēc, ja jaunais variants nebūtu labāks par esošo. “Ies bomžatņikā? Nu priekš kam man līst vēlreiz kaut kur citur. Pareizi? Nu nav jēgas,” viņa spriež. Tiesa, tas nenozīmē, ka Magone no pārmaiņām ir atteikusies pavisam. Viņa turpina domāt, kā savu dzīvi padarīt labāku, un pieļauj, ka risinājums varētu būt meklējams nevis pārcelšanās, bet citās pārmaiņās.