Kāpēc princese Diāna pacieta vīra publisko nodevību
Diānas Spenseres dzīvesstāsts joprojām ir noslēpumu pilns: kas pamudināja viņu nostāties uz pašiznīcināšanās ceļa un vai traģiskā avārija, kurā viņa gāja bojā, patiešām bija nejaušība. Tomēr galvenais jautājums joprojām ir - kā tautas dievinātā princese gadiem ilgi varēja pievērt acis uz sava vīra mīlas dēkām.
Princese Diāna kļuva par vienu no 20. gadsimta fenomeniem - stila ikona, mecenāte un prinča Čārlza sieva, kura dāvāja britu tronim divus mantiniekus. Viņu dievināja britu sabiedrība un cienīja cilvēki arī citās pasaules valstīs. Vienlaikus lēdijai Di uz visiem laikiem pielipa upura tēls, jo, spējusi iekarot visas pasaules simpātijas, viņa tā arī nespēja iekarot pašas vīra sirdi.
1997. gada 31. augustā Diānas Spenseres dzīve traģiski aprāvās autoavārijā. Tikai gadu iepriekš viņa bija šķīrusies no Velsas prinča, lai gan viņu laulība bija sabrukusi jau krietni agrāk. No atklātajām intervijām, ko Diāna sniedza 90. gados, bija skaidrs, ka laulība ar karaliskās ģimenes pārstāvi viņai kļuva par smagu pārbaudījumu, bet katra vīra neuzticība viņu arvien dziļāk dzina depresijā.
Taču, ja lēdija Di jau sen zināja par vīra neuzticību, kāpēc viņa pazemojumus pacieta 15 gadus? Un vai agrāka šķiršanās būtu varējusi pasargāt "cilvēku siržu karalieni" no nelaimju virknes?
Pasakas vietā - murgs
Kura gan meitene nav sapņojusi apprecēt princi? Jautājums ir retorisks, jo īpaši, ja runājam par Diānu Spenseri, kura aizrautīgi lasīja Barbaras Kārtlandes mīlas romānus. Vienai no grāmatām bija zīmīgs nosaukums - "Karaļa līgava", un vēlāk Diāna atzina, ka tās sižets precīzi atspoguļojis viņas slepenos sapņus. Taču sapņi ne vienmēr kļūst par īstenību.
Diāna Spensere šķita lieliski piemērota troņmantniekam: abi viņas vecāki nāca no aristokrātu aprindām, viņa bija mācījusies privātskolās un strādāja par audzinātājas palīdzi bērnudārzā. Tomēr princi Čārlzu interesēja citas sievietes.
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Pirmām kārtām - Kamilla Rozmarija Šenda, kurā viņš bija kaislīgi iemīlējies jau kopš 70. gadu sākuma. Problēma bija tā, ka Kamillas kandidatūra prinča līgavas lomai kategoriski neapmierināja karalieni Elizabeti II.
Tikai retais zina, ka sākotnēji princis Čārlzs uzmanību pievērsa nevis Diānai, bet gan viņas vecākajai māsai Sārai. Abu attiecības strauji attīstījās, un mediji jau prognozēja drīzas kāzas, taču visu sabojāja kāda nepārdomāta frāze, ko Sāra pateica intervijā.
"Man ir vienalga, ar ko precēties - ar atkritumu izvedēju vai princi," sacīja iespējamā līgava. "Galvenais, lai starp mums būtu mīlestība."
Vindzoru ģimene meitenes atklātību nenovērtēja - prinča salīdzinājums ar atkritumu izvedēju tika uztverts kā apvainojums. Čārlzs publiski paziņoja, ka Sāra izdarījusi "kaut ko neiedomājami muļķīgu", tādējādi pieliekot punktu abu attiecībām.
Tieši tad uzmanības centrā nonāca Diāna. Klīda runas, ka radinieki darījuši visu iespējamo, lai viņa īstajā brīdī nonāktu īstajā vietā un pievērstu troņmantnieka uzmanību. Kad prese uzzināja par prinča jauno simpātiju, princis Filips nosūtīja dēlam vēstuli, pieprasot aizstāvēt jaunās lēdijas godu, jo žurnālisti sākuši spekulēt ar viņas vārdu.
Princis uz tēva prasību reaģēja nekavējoties - notika saderināšanās, un Diāna no karaliskās ģimenes pārstāvja saņēma gredzenu ar safīru un 14 dimantiem. Apkārtējie uzskatīja, ka jaunā sieviete ir sajūsmā par izdevīgās laulības perspektīvu un ar nepacietību gaida greznās kāzas un medusmēnesi. Taču pēc daudziem gadiem britu karaļnama eksperte Dženija Bonda atklāja, ka, dodoties pie altāra, Spensere jutusies kā jērs, ko ved uz nokaušanu.
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Pastāvēja uzskats, ka pirms laulībām lēdija Di neko nav zinājusi par prinča Čārlza ilgstošajām attiecībām ar Kamillu. Taču vai tiešām bija iespējams palikt tik neinformētai, dzīvojot Londonā un lasot vietējos laikrakstus, kuros par šīm attiecībām bija rakstīts ne reizi vien? Vai jaunā lēdija cerēja, ka viņai izdosies aizēnot sāncensi, kura Čārlza sirdi bija iekarojusi jau pirms desmit gadiem?
Pēc daudziem gadiem Diāna pastāstīja par vairākiem sāpīgiem atgadījumiem neilgi pirms kāzām. Pēc saderināšanās februārī princis aplika roku līgavai ap vidukli un piebilda, ka viņa esot nedaudz pieņēmusies svarā.
Šie vārdi sāpināja vairāk nekā naža dūriens, un kopš tā brīža jaunajai sievietei sākās bulīmija. Gatavojoties kāzām, viņa regulāri izraisīja sev vemšanu un pēc katras šādas epizodes izjuta atvieglojumu, nedomājot par iespējamajām sekām veselībai. Līdz jūlijam viņas ķermeņa apkārtmērs bija samazinājies par 15 centimetriem.
Uzreiz pēc saderināšanās Čārlzs devās vizītē uz Austrāliju un Jaunzēlandi, savukārt viņa līgavai nācās palikt mājās un izturēt žurnālistu uzmācīgo uzmanību - reportieri dežurēja pat pie viņas mājas logiem. Pēc pārcelšanās uz Bekingemas pili Diāna jutās vēl vientuļāka - apkārtējie viņai šķita atsvešināti un vēsi.
Vientulība pūlī
Toreiz, pavadot princi uz lidostu, lēdija Di rūgti raudāja, nekautrējoties no kamerām. Taču asaru iemesls nebija gaidāmā šķiršanās no Čārlza, bet gan apziņa, cik briesmīgā situācijā viņa bija nonākusi. Divas nedēļas pirms kāzām Diāna atrada rokassprādzi, ko Čārlzs bija iecerējis uzdāvināt Kamillai. Vēlāk Pārkere-Boulza šo rotaslietu nēsāja gandrīz nepārtraukti.
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Ceļojuma laikā līgavainis Spenserei nepiezvanīja ne reizi, toties, tiklīdz Kamilla saslima ar meningītu, viņš nekavējoties nosūtīja viņai ziedus ar parakstu "Gledisai no Freda" - šādos vārdos abi slepus mēdza dēvēt viens otru.
Un acīmredzot nebija svarīgi, ka prinča Čārlza kāzas jau bija pavisam tuvu, bet viņa ilggadējā draudzene tobrīd jau bija precējusies un nēsāja Pārkeres-Boulzas uzvārdu...
"Čārlzs bija atradis upurjēru - jaunavu, kuru viņš grasījās upurēt. Viņš bija apsēsts ar domu apprecēties un tādējādi nomierināt savu māti," Spenseres teikto grāmatā "Princese Diāna. Viņas pašas stāstītā dzīve" citē biogrāfi.
Bet kāpēc viņa piekrita kļūt par "upurjēru", zinot par topošā vīra jūtām pret citu sievieti un aiz durvīm dzirdot abu telefonsarunas, kurās izskanēja solījumi par mūžīgu mīlestību? Turklāt kāzu priekšvakarā Diāna bija gatava atteikties no šī farsa turpināšanas.
"Es uzgāju augšā, lai pusdienotu kopā ar māsām, kuras jau bija tur," atcerējās lēdija Di. "Un pateicu: Es nevaru ar viņu precēties. Es to nevaru izdarīt. Tas ir absolūti neiespējami. Bet viņas atbildēja: Tev nav paveicies - jūsu abu portreti jau ir uz visām tējas salvetēm, tāpēc atkāpties ir par vēlu."
Kur bēgt?
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1981. gada 29. jūlijā notika gadsimta kāzas. Visa pasaule jūsmoja par lēdijas Di nu jau leģendāro kāzu kleitu ar kuplajām piedurknēm, bet Londonas ielās vien bija sapulcējies pusmiljons cilvēku, kuri vēlējās savām acīm ieraudzīt nākamo karalieni.
Iespējams, tajā brīdī, raugoties uz smaidošo vīru, Diānas sirdī dzima trausla cerība - viss vēl mainīsies uz labo pusi un viņš tomēr viņu iemīlēs.
Taču medusmēnesis izvērtās par kārtējo murgu - ik vakaru jaunlaulātajiem uz jahtas "Britannia" bija jāizklaidē augstākās sabiedrības pārstāvji, nevis jāpavada laiks divatā. Lēdijai Di bija grūti tikt galā ar apkārtējo pastiprināto uzmanību, bet bulīmijas lēkmes kļuva nekontrolējamas un atkārtojās pat četras reizes dienā.
Vēlāk pāris devās uz karaliskās ģimenes rezidenci Balmorālā, taču arī tur vīrs necentās Diānai tuvoties. Sapņos viņa redzēja Kamillu, bet nomodā pieļāva, ka vīrs regulāri viņai zvana un apspriež ar viņu savu neveiksmīgo laulību.
Lēdijas Di emocionālais stāvoklis pasliktinājās, un viņa strauji zaudēja svaru. Uzmācīgās domas par sāncensi mudināja Diānu izdomāt Kamillai aizvainojošas iesaukas. Viena no tām - "rotveilers" - iegājās tik ļoti, ka nonāca pat laikrakstu slejās.
Protams, tas nepalīdzēja uzlabot attiecības ar Čārlzu, kuru kaitināja sievas greizsirdība un dusmas, lai gan tām bija visai pamatots iemesls.
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Drīz vien Diāna palika stāvoklī un par laimi spēja bērnu iznēsāt. Ceturtajā grūtniecības mēnesī viņa nokrita pa kāpnēm un guva nopietnus sasitumus. Turklāt jau tolaik nelaimīgajai prinča sievai radās domas par pašnāvību. Spriežot pēc lēdijas Di dienasgrāmatām, viņa vismaz četras reizes mēģināja izdarīt pašnāvību.
Pēc prinča Viljama nākšanas pasaulē Diāna cieta no smagas pēcdzemdību depresijas, savukārt otrā grūtniecība noritēja daudz vieglāk. Tieši tolaik, 1984. gadā, mainījās arī viņas attiecības ar Čārlzu - šķita, ka laulātie ir satuvinājušies un viņiem radusies iespēja beidzot kļūt laimīgiem.
Taču pēc tam Spensere pilnībā nodevās mātes lomai un tik ļoti koncentrējās uz bērniem, ka faktiski pārstāja interesēties par vīru. Ja līdz tam princis bija spējis atturēties no attiecību atjaunošanas ar Kamillu, tad 1986. gadā abu romāns atsākās.
"Es par to uzzināju no cilvēkiem, kuri raizējās par mūsu laulību. Viņa neuzticība mani sagrāva no iekšienes. Tajā laikā bulīmija, no kuras jau cietu, tikai saasinājās. Sākās depresija un panika. Jā, domāju, ka viņa attiecības ar šo sievieti ietekmēja mūsu laulību. Patiesībā šajās attiecībās mēs bijām trīs, tāpēc kļuva mazliet par šauru," sacīja Diāna.
Princis Čārlzs aicināja savu mīļāko uz Haigrovas rezidenci, kur viņa sieva tikpat kā neuzturējās, jo pret dzīvi laukos izturējās visai skeptiski. Tātad pirmajos piecos laulības gados Elizabetes II troņmantnieks bija centies apslāpēt savas jūtas pret Kamillu un kļūt par priekšzīmīgu ģimenes cilvēku, taču tagad atgriezās pie vecajiem paradumiem.
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Kāpēc gan Diāna jau toreiz, 1986. gadā, nepielika punktu šai laulībai?
Pirmkārt, pienākuma apziņa nekur nebija pazudusi - šķiršanās tika uzskatīta par apkaunojumu karaliskajai ģimenei. Vai Diāna varēja pakļaut triecienam ne tikai Čārlzu, bet arī visu viņa ģimeni un pievilt britu sabiedrību? Otrkārt, pastāvēja reāls risks, ka pēc laulības šķiršanas bērni paliktu pie tēva, bet šķiršanos no dēliem Spensere, visticamāk, nespētu izturēt.
Turklāt lēdijas Di popularitāte sabiedrībā strauji pieauga, bet piederība karaliskajai ģimenei ļāva viņai ne tikai nodarboties ar labdarību, bet arī būtiski ietekmēt pasaules sabiedrības uzmanību dažādiem jautājumiem. Kopš 1987. gada princese aktīvi iesaistījās cīņā pret AIDS izraisīto krīzi. Viņa bija vienīgā karaliskās ģimenes pārstāve, kura ieradās uz nodaļas atklāšanu pacientiem ar šo tolaik vēl maz izprasto slimību.
Un kas zina - iespējams, laulības gadu laikā Diāna jau bija samierinājusies gan ar vīra neuzticību, gan ar likteņa viņai atvēlēto upura lomu?
Abpusēja neuzticība
Vēl viens Diānas šķietami bezgalīgās pacietības iemesls bija tas, ka 1986. gada nogalē, kad apkārtējiem jau bija skaidrs - laulība ar Čārlzu ir lemta neveiksmei -, arī viņa pati uzsāka attiecības ārpus laulības.
Kamēr vīrs baudīja Kamillas sabiedrību, lēdija Di mierinājumu meklēja jāšanas instruktora Džeimsa Hjūita apskāvienos. No drauga, kurš prata uzklausīt, Džeimss drīz vien kļuva par viņas mīļāko. Vēlāk intervijās princese nenoliedza, ka viņai ar Hjūitu bijušas romantiskas attiecības.
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Līdz 1991. gadam Diānas romānu noslēpt vairs nebija iespējams - žurnālisti aktīvi apsprieda princeses neuzticību, un pat radās baumas, ka prinča Harija īstais tēvs esot Hjūits. Lēdijai Di, kuras konflikts ar karalisko ģimeni kļuva arvien asāks, šāda publicitāte bija pilnīgi nevajadzīga. Vēl sāpīgāk bija samierināties ar bijušā mīļākā nodevību - dažus gadus pēc abu attiecību beigām viņš nolēma nopelnīt ar savu romānu ar princesi. Grāmata, fotosesijas un intervijas izplatījās visā pasaulē.
Tikmēr Čārlzs turpināja attiecības ar Kamillu, vienlaikus, kā tika apgalvots, būdams neuzticīgs arī viņai - tostarp ar bērnu pavadoni Tigiju Legu-Bērku un uzņēmēju Sjū Taunsendu. Savukārt Diāna nonāca skandāla epicentrā pēc tam, kad tabloīds publicēja viņas telefonsarunas atšifrējumu ar seno draugu Džeimsu Gilbiju. Saruna bija visai personiska, lai gan ne intīma, tomēr ar to pietika, lai visā Anglijā izplatītos baumas par princeses jauno romānu.
Galu galā 1992. gadā laulātie sāka dzīvot atsevišķi, taču laulību oficiāli nešķīra - kā tika apgalvots, pēc karalienes uzstājības. Vai tomēr tam bija arī citi iemesli?
Nav noslēpums, ka atklātajās intervijās, ko Diāna sniedza 90. gados, Čārlzs tika atainots kā īsts briesmonis un neuzticīgs vīrs. Turklāt lēdija Di slepus vāca kompromitējošu informāciju arī par citiem karaliskās ģimenes locekļiem.
Tomēr, kā apgalvo biogrāfi, viņa to nedarīja tādēļ, lai panāktu šķiršanos. Vēl vairāk - privātās sarunās ar Dženiju Bondu Diāna esot atzinusi, ka viņu pilnībā apmierina "atsevišķi dzīvojošu partneru" statuss, abiem atkal apvienojoties tikai oficiālos pasākumos. Kāpēc gan princese turpināja turēties pie laulības, kas faktiski jau bija izjukusi?
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Psihologi secināja, ka problēmu saknes meklējamas Diānas bērnībā - viņai bija astoņi gadi, kad vecāki izšķīrās, un viņa nevēlējās, lai ko līdzīgu nāktos pārdzīvot arī viņas dēliem. Turklāt Diāna baidījās, ka šķiršanās no prinča pārvilks svītru arī viņas turpmākajai privātajai dzīvei. Tomēr šis apburtais loks tika pārrauts pēc Spenseres skandalozās televīzijas intervijas 1995. gadā - to karaliene vairs nespēja pieņemt.
1996. gada 28. augustā Diāna kļuva par brīvu sievieti, taču šo dienu viņa nesauca par laimīgāko savā dzīvē - gluži pretēji, tā bijusi smaga un asaru pilna. Lēdija Di saņēma 17 miljonu sterliņu mārciņu lielu kompensāciju, sāka aktīvi ceļot un turpināja nodarboties ar labdarību. Pēc kāda laika viņa beidzot apzinājās, ka ir atbrīvojusies no nepanesamas nastas un no jauna atradusi pati sevi.
Skumjais noslēgums
1997. gada vasarā Diāna sāka attiecības ar miljardieri Dodi al Fajedu. Vai viņš kļuva par mierinājumu sievietei, kura tik ilgi bija alkusi pēc abpusējas mīlestības un uzticības, vai arī vienkārši šķita piemērots kandidāts vīra lomai? Jaunas kāzas tā arī nenotika, jo jau 31. augustā Spenseres dzīve traģiski aprāvās.
Automašīna, kurā atradās Diāna, Parīzes tunelī piedzīvoja avāriju. Autovadītājs un Dodi gāja bojā notikuma vietā, bet lēdija Di vēlāk nomira slimnīcā no avārijā gūtajiem smagajiem ievainojumiem.
Lielākā daļa ekspertu sliecas uzskatīt notikušo par traģisku nelaimes gadījumu, tomēr joprojām ir cilvēki, kuri uzskata, ka avāriju sarīkojuši nelabvēļi vai pat karaliskā ģimene.
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Kā būtu veidojusies Diānas dzīve, ja viņa avārijā būtu izdzīvojusi? Vai lēdijai Di būtu izdevies izveidot jaunu un stipru ģimeni bez neuzticības un nodevības? Diemžēl atbildes uz šiem jautājumiem mēs nekad neuzzināsim.
Mīlas trijstūra stāsts tomēr noslēdzās laimīgi princim Čārlzam un Kamillai Pārkerei-Boulzai - 2005. gada aprīlī viņi beidzot apprecējās. Daudzi uzskata, ka tad, ja troņmantnieks jau sākotnēji būtu varējis saistīt savu dzīvi ar mīļoto sievieti, iespējams, britu karaliskās ģimenes vēsturē būtu par vienu traģēdiju mazāk.