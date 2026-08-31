"Es neesmu ārsts, lai viņu glābtu," - Olga Kambala atklāti par attiecībām ar Kasparu
Jaunajā šova "Slavenības. Bez filtra" sezonā, kamēr Kaspars Kambala atrodas sporta nometnē, Olga mājās palikusi viena un uzņem ciemos meitu un vedeklu. Sākumā saruna rit vieglā gaisotnē, taču drīz vien ikdienišķs stāsts par salauztu durvju rokturi pāraug nopietnā sarunā par laulību.
Olga neslēpj, ka abu attiecības pēdējo mēnešu laikā nav kļuvušas labākas. Gluži pretēji – viņa atzīst, ka kopš jūnija situācija tikai pasliktinājusies. Īss uzlabojums bijis vien aptuveni piecas dienas, pēc kurām konflikti un spriedze atkal atgriezušies.
Pēc viņas teiktā, pārim šobrīd īpaši trūkst normālas komunikācijas. Strīdi kļuvuši tik asi, ka sarunas nereti pārvēršas savstarpējos pārmetumos un rupjos vārdos. Olga atzīst, ka no šādas ikdienas ir nogurusi.
Situācijas nopietnību spilgti raksturo arī salauzts durvju rokturis, kas pēc kārtējā strīda jau aptuveni divas nedēļas nav salabots. Olga to uztver kā sava veida simbolu notiekošajam – mājās palikušas ne tikai fiziskas konflikta sekas, bet arī neatrisinātas problēmas abu attiecībās. Olga uzskata, ka Kasparam būtu nepieciešama palīdzība, taču viņa pati nespēj uzņemties šo lomu. “Es neesmu ārsts, lai viņu glābtu,” viņa atzīst.