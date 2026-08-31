Ar muzikālām pārvērtībām atgriežas šovs "Izklausies redzēts"
Foto: Publicitātes
Muzikālo pārvērtību lielšovu “Izklausies redzēts” varēs lūkot kanālā "360" no 9. oktobra katru piektdienas vakaru.
TV

Ar muzikālām pārvērtībām atgriežas šovs "Izklausies redzēts"

Izklaides nodaļa

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Šēra, Sabrīna Kārpentere un grupa "Kiss" Rīgas kinostudijā? Muzikālais pārvērtību lielšovs "Izklausies redzēts" jau oktobrī ar vērienu atgriezīsies televīzijā - kanālā "360".

Ar muzikālām pārvērtībām atgriežas šovs "Izklausie...

Septiņas Latvijā pazīstamas personības iejutīsies pasaulē un Latvijā slavenu dziedātāju tēlos. Startēs aktrise Lelde Dreimane, dziedātāja Ieva Sutugova, mūziķis un pirmās “Izklausies redzēts” sezonas uzvarētājs Ralfs Eilands, dziedātājs Andris Ērglis, hiphopa māksliniece Krisy, aktieris Maksims Busels un vēl viens sabiedrībā labi pazīstams mūziķis, kura vārds pagaidām paliek noslēpumā. Šovu vadīs žilbinošā TV personība un daudzu televīzijas šovu un raidījumu vadītāja Māra Sleja.

Muzikālo pārvērtību lielšovu “Izklausies redzēts” varēs lūkot kanālā "360" no 9. oktobra katru piektdienas vakaru.

TV3 šova "Izklausies redzēts" 2018. gada fināls.

TV3 šova "Izklausies redzēts" 2018. gada fināls

TV3 šova "Izklausies redzēts" 2018. gada fināls

Tēmas

360TVRalfs EilandsMaksims BuselsŠēraIzklausies redzētsIeva SutugovaMāra SlejaAndris ĒrglisLelde Dreimane

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