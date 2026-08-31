Muzikālo pārvērtību lielšovu “Izklausies redzēts” varēs lūkot kanālā "360" no 9. oktobra katru piektdienas vakaru.
TV
Šodien 09:44
Ar muzikālām pārvērtībām atgriežas šovs "Izklausies redzēts"
Šēra, Sabrīna Kārpentere un grupa "Kiss" Rīgas kinostudijā? Muzikālais pārvērtību lielšovs "Izklausies redzēts" jau oktobrī ar vērienu atgriezīsies televīzijā - kanālā "360".
Septiņas Latvijā pazīstamas personības iejutīsies pasaulē un Latvijā slavenu dziedātāju tēlos. Startēs aktrise Lelde Dreimane, dziedātāja Ieva Sutugova, mūziķis un pirmās “Izklausies redzēts” sezonas uzvarētājs Ralfs Eilands, dziedātājs Andris Ērglis, hiphopa māksliniece Krisy, aktieris Maksims Busels un vēl viens sabiedrībā labi pazīstams mūziķis, kura vārds pagaidām paliek noslēpumā. Šovu vadīs žilbinošā TV personība un daudzu televīzijas šovu un raidījumu vadītāja Māra Sleja.
Muzikālo pārvērtību lielšovu “Izklausies redzēts” varēs lūkot kanālā "360" no 9. oktobra katru piektdienas vakaru.
TV3 šova "Izklausies redzēts" 2018. gada fināls
TV3 šova "Izklausies redzēts" 2018. gada fināls