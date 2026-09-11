Jānis Paukštello apbrīno jaunos aktierus
Bijušais Dailes teātra aktieris Jānis Paukštello joprojām labprāt apmeklē teātra izrādes. “Man bija gods atnākt uz Jauno Rīgas teātri, redzēt kādas trīs izrādes un laikam vienu Nacionālajā, bet vispār es biežāk eju uz Dailes teātri,” viņš saka. Īpaši aktieri interesē jaunās paaudzes veikums.
Paukštello neslēpj, ka ar lielu interesi vēro jaunos skatuves māksliniekus un viņu darba manieri. “Man patīk jaunie, man patīk, kā viņi strādā. Viņi ir daudz brīvāki, nekā bijām mēs,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" saka aktieris, kurš uzskata, ka jaunajiem māksliniekiem ir pavisam cita enerģija. Viņš gan atzīst, ka reizēm rezultāts atkarīgs ne tikai no paša aktiera, bet arī no režisora un konkrētās izrādes. Paukštello atminas kādu izrādi Valmierā. “Tie paši cilvēki vienā izrādē ir fantastiski, citā – pilnīgi nekas. Nu, ne jau nekas, bet tā īpašā sajūta izkūp,” viņš vērtē.
Lai gan aktierim patīk jaunā paaudze, viņš nesteidzas pats atgriezties jauniešu vidū vai pretendēt uz viņu vietu. “Ko es tur maisīšos?” viņš retoriski jautā. Paukštello šobrīd esot citas lietas, ar kurām piepildīt savu laiku. “Man ir koncerti, es runāju par dzīvi un uzdziedu,” viņš saka. Tāpat viņu interesē grāmatas – garīgas un psiholoģiskas tēmas. “Es negribu liekuļot, bet man patīk viss, kas saistīts ar cilvēku izzināšanu,” saka aktieris. “Man patīk viss, kas saistīts ar to, ko sauc par psiholoģiju,” Paukštello paskaidro. Ikdienā viņš lasa arī reliģisku literatūru.
Paukštello uz reliģiju raugās plašāk – viņaprāt, nav tik būtiski, cik dažādos virzienos cilvēki sadalījuši savus reliģiskos uzskatus. “Katrai reliģijai ir daudz novirzienu, varbūt simtiem. Bet ir tikai trīs lietas, kas stāv pāri visam pārējam,” uzskata aktieris. “Tās ir mīlestība, altruisms un līdzi jušana. Un es par to daudz domāju,” viņš saka. Paukštello arī uzsver, ka viņu interesē jautājumi par cilvēka būtību – kāpēc mēs esam šeit un kas īsti atrodas cilvēka zemapziņā. “Tas ir tāds brīnums, par ko mēs zemapziņā domājam. Par savu būtību, kāpēc mēs vispār šeit esam,” viņš spriež. Aktieris kritiski raugās uz to, kā reliģija dažkārt tiek interpretēta mūsdienās, uzskatot, ka sākotnēji daudzas lietas bijušas vienkāršākas.
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Paukštello pašam dzīvē svarīgākās ir pavisam ikdienišķas lietas. “Viss, ko es gribu, – lai mums labi klājas, lai mums labi draugi blakus,” saka aktieris.