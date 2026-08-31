"Man ir svarīgi sevi pārsteigt!" - aktrise Baiba Broka cer uz skatuves kāpt arī vecumdienās
Jaunā Rīgas teātra aktrise Baiba Broka brīvajā laikā labprāt sēžas skatītāju rindās, lai vērotu kolēģu veikumu. Aktrise atzīst, ka savā profesijā vēlētos darboties arī vecumdienās, jo viņas interese par to nemaz nav zudusi.
Atšķirībā no tiem aktieriem, kuri pēc darba izvēlas par teātri pat nedomāt, Broka arī brīvajā laikā labprāt apmeklē izrādes. Tiesa, gadu gaitā viņa kļuvusi izvēlīgāka. Baiba vairs necenšas redzēt pilnīgi visu, kas tiek iestudēts, taču izrādes, kuras viņai šķiet nozīmīgas, noteikti vēlas noskatīties – arī tad, ja pirmizrāde jau sen aiz muguras. “Tās izrādes, kas ir izgājušas cauri kaut kādiem maniem kritērijiem, es noteikti gribu apskatīt pat pēc ilgāka laika," žurnālam "Kas Jauns" saka aktrise. Viņai gan būtiska šķiet arī pirmizrādes pieredze, jo tā atšķiras no ierastas izrādes noskatīšanās. “Tā ir cita sajūta,” uzskata Broka.
Neļauj sev ieslīgt rutīnā
Aktiera profesijā, kurā vienas un tās pašas izrādes var tikt spēlētas gadiem, viens no lielākajiem izaicinājumiem ir nezaudēt interesi. “Man liekas, tajā brīdī, kad aktieris pārstāj sevi pārsteigt, arī sākas visļaunākais – rutīna,” viņa saka. Lai no tā izvairītos, Baiba apzināti izvēlas darīt lietas, par kurām nav pārliecināta. Viņasprāt, tieši nezināmais ir vieta, kur iespējams augt. “Darīt kaut ko, par ko tu neesi drošs, no kā tev ir bail, par ko neesi pārliecināts, ko neesi darījis, – tas var gan izdoties, gan neizdoties, bet katrā ziņā tā būs jauna pieredze, kas ļauj pārsteigt pašam sevi. Man liekas, ka svarīgākais ir pārsteigt pašam sevi un, protams, arī skatītāju.”
Lai gan Baiba joprojām ir prasīga un kritiska pret sevi, gadu gaitā viņas attieksme pret pašas darbu kļuvusi saudzīgāka. “Ir grūti sevi vērot televizora ekrānā, bet esmu kļuvusi daudz pieņemošāka pret sevi.” Viņa iemācījusies uz sevi paskatīties ne tikai caur jautājuma, vai pašai patīk vai nepatīk tas, ko redz, prizmu. Daudz svarīgāk esot saprast, vai izdodas realizēt režisora iecerēto. “Nu jau es sev daudz labāk patīku nekā kādreiz jaunos gados, esmu pret sevi pielaidīgāka.”
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Aktrise Baiba Broka laiku lokos
Aktrise Baiba Broka laiku lokos.
Teātri pamest negribas
Uz jautājumu, vai kādreiz sevi redzētu citā profesijā, aktrise atbild bez lielas vilcināšanās – viņa vēlas palikt teātrī arī nākotnē. “Es gribētu, lai man izdotos šajā teritorijā palikt ilgi.” Baiba uzsver, ka vissvarīgākais priekšnoteikums ir pašai nezaudēt interesi par šo profesiju: “Ja es pati pēkšņi zaudētu interesi par teātri, tad man noteikti būtu jāmeklē kāda cita vieta vai nodarbošanās.” Kamēr interese saglabājas, Broka nejūt vajadzību meklēt sev citu ceļu. Par to, vai aktiera darbs ir novērtēts, Brokai nav šaubu. Gadu gaitā saņemti gan ziedi, gan pateicības vārdi, un tieši šādi mirkļi palīdzot saprast, ka skatuves darbs nav veltīgs.