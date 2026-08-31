Latvijā viesojas pasaulē zināmākais latviešu izcelsmes popmūziķis. Ko Lauv te darīja?
Pasaulē pazīstamais latviešu izcelsmes amerikāņu mūziķis Lauv, īstajā vārdā Āri Staprāns-Lefs, šomēnes viesojas Latvijā.
Mūziķis ne tikai pavadījis laiku ar radiem, bet arī negaidīti kāpis uz kluba "Coyote Fly" skatuves, lai nodziedātu kādu dziesmu. Tāpat Lauv apmeklējis ģimenes izstādi Jūrmalā, kur apskatāms arī viņa paša portrets!
Negaidīts priekšnesums koijotos
Kā noskaidrojis žurnāls "Kas Jauns", Lauv Latvijā šoreiz viesojas ilgāku laiku un jau paspējis izbaudīt ne tikai ģimenisku kopābūšanu, bet arī Latvijas naktsdzīvi. Tā klubā "Coyote Fly" pēc pašmāju grupas "Muud" koncerta mūziķis negaidīti kāpis uz skatuves, lai nodziedātu vienu dziesmu.
Lauv esot bijis ļoti atvērts un nepiespiests, tāpēc ne visi klātesošie uzreiz pat sapratuši, ka viņu priekšā atrodas pasaulē pazīstamais mūziķis. Uz klubu mūziķi ielūdza viņa draugs brazīlietis Felipe Gabriels Ksavjērs, kurš šogad ieguva Latvijas pilsonību un ir plaši pazīstams kā dažādu saviesīgu pasākumu regulārs apmeklētājs.
Satiekas visa Staprānu ģimene
Īpašs Lauv viesošanās iemesls Latvijā bija izstādes "LAIMA. RAIMONDS: Ģimenes laimes portreti" apmeklējums Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Jūrmalā.
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Izstādes “LAIMA. RAIMONDS: Ģimenes laimes portreti” atklāšana
2026. gada 19. augustā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Jūrmalā notika izstādes “LAIMA. RAIMONDS: Ģimenes laimes portreti” atklāšana.
Izstādes autore ir Maretta Staprāne-Bārlova, pasaulē atzītā latviešu izcelsmes ASV gleznotāja Raimonda Staprāna vecākā meita. Savukārt Āris Staprāns-Lefs ir Raimonda Staprāna brāļa mazdēls. Arī slavenā mūziķa portrets apskatāms izstādē, kas veltīta Staprānu dzimtas vēsturei. Izstādes apmeklējums kļuva par plašu ģimenes satikšanos, kurā pulcējās daudzi Staprānu dzimtas pārstāvji. Lauv bija kopā ar savu mammu Silviju, tēti Stjuartu, māsīcām Kristīnu un Laurēnu, kā arī citiem ģimenes locekļiem.
Lauv ar Jūrmalu saistās īpašas atmiņas, jo savulaik viņš šeit pavadījis daudz laika. Tāpēc mūziķim ģimenes izstādes apmeklējums bijis īpaši simbolisks. Izstādi organizē un kūrē fonds Mākslai vajag telpu. Tajā caur portretiem atklāts Staprānu dzimtas stāsts, un starp ģimenes locekļu portretiem redzams arī pasaulē plaši pazīstamais Lauv.
Pasaulē pazīstams latvietis
Lauv ir latviešu izcelsmes ASV dziedātājs, dziesmu autors un producents, kurš plašu starptautisku atpazīstamību ieguvis ar tādiem hitiem kā "I Like Me Better" un "The Other". Viņš sadarbojies arī ar tādiem pasaulē zināmiem mūziķiem kā Charli XCX un Demija Lovato. 2017. gadā Lauv bija Eda Šīrana koncertturnejas "÷ Tour" iesildītājs Āzijā, savukārt 2019. gadā viņš uzstājās Rīgā, koncertzālē "Palladium". Savu skatuves vārdu aizguvis no latviešu vārda “lauva”.
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