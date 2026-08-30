Pilsētvides festivāls "Ezīšfests2026"
Sestdien, 29. augustā, Tallinas ielas kvartālā ar vērienu izskanējis ikgadējais pilsētvides festivāls "Ezīšfests", kur simtiem apmeklētāju baudīja mūziku un izklaides ...
FOTO: vērienīgi izskanējis un ar neprātīgām dejām noslēdzies "Ezīšfests 2026"! Vai tu arī tur biji? Atrodi sevi fotogalerijā
Sestdien, 29. augustā, Tallinas ielas kvartālā ar vērienu izskanējis ikgadējais pilsētvides festivāls "Ezīšfests", kur simtiem apmeklētāju baudīja mūziku un izklaides līdz pat agram rītam.
Interese par grandiozo vasaras noslēguma ballīti bija tik milzīga, ka visas biļetes tika izpārdotas jau pirms pasākuma.
Festivāla programma bija sadalīta uz piecām skatuvēm, piedāvājot plašu muzikālo daudzveidību. Uz galvenās skatuves kāpa "Singapūras Satīns", "Laika Suns", "Tumsa" un reperis Arturs Skutelis. Savukārt par vakara lielāko pārsteigumu parūpējās slepenais viesis – leģendārā popgrupa "Tranzīts", kuras hitiem dziedāja līdzi teju viss kvartāls. Tāpat publiku pamatīgi iekustināja un izdancināja estrādes leģenda Žoržs Siksna.
Mūzika dažādām gaumēm
Smagāku ritmu un pankroka cienītāji varēja iztrakoties kopā ar grupām "PND", "Inokentijs Mārpls" un "Oranžās Brīvdienas". Tikmēr skatuve "Ezītis Miglā" pulcēja repa fanus – tur uzstājās Prusax, Steps, apvienība "401" un citi mākslinieki.
Elektroniskās deju mūzikas cienītāji līdz pat rītausmai pulcējās "Warehouse Rave" zonā un klusajā diskotēkā jeb "Silent Disco". Visizturīgākos ballētājus, kuri sagaidīja rīta gaismu, ap puspieciem modināja muzikālā apvienība "Rīta Stienis".
Ne tikai koncerti, bet arī putu ballīte un sauna
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Festivāla apmeklētājiem tika piedāvāta ne tikai mūzika, bet arī daudzveidīga izklaides programma, ko šogad vadīja komiķis Edgars Bāliņš. Interesenti varēja izmēģināt spēkus novusa turnīrā, izdziedāties karaoke, piedalīties bačatas un salsas deju meistarklasēs, kā arī lustēties tradicionālajā putu ballītē. Tāpat kvartāla teritorijā darbojās ziedu kroņu darbnīca, un drosmīgākie burzmas vidū varēja pat izkarsēties saunā.
Lai gan šī gada "Ezīšfests" ir noslēdzies, neaizmirstamos koncertu mirkļus visā to krāšņumā iespējams aplūkot plašajā pasākuma fotogalerijā.