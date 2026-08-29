Mediķi brīdina par matu sprādzi, kas avārijā var ieurbties galvā
Spīļveida matu sprādzes jeb “claw clips” pēdējos gados kļuvušas par vienu no populārākajiem matu aksesuāriem. Tās redzamas gan uz ielas, gan uz slavenību galvām, tomēr neatliekamās palīdzības mediķi brīdina – automašīnā šāda sprādze var kļūt īpaši bīstama.
Kādā sociālajos tīklos izplatītā diskusijā simtiem neatliekamās palīdzības ārstu un medmāsu dalījušies ar lietām, kuras viņi paši nekad nedarītu vai neizmantotu, zinot, kādas traumas ar tām var būt saistītas.
Starp ierastajiem brīdinājumiem bija braukšana ar motociklu bez ķiveres, bērnu laišana uz batuta bez aizsargtīkla un pārgalvīga braukšana ar elektrisko skrejriteni. Taču mediķu sarakstā bija arī kaut kas daudz ikdienišķāks – populārās spīļveida matu sprādzes.
Kāpēc sprādze var kļūt bīstama?
Šīs sprādzes ir īpaši iecienītas, jo ļauj ātri savākt matus nekārtīgā copē. Tās bija populāras jau pagājušā gadsimta 80. gados, bet pēdējos gados atgriezušās modē līdz ar 2000. gadu estētikas un vintage modes popularitāti.
Tās iecienījušas arī tādas slavenības kā Heilija Bībere un Kendala Dženere. Taču mediķi norāda – problēma rodas brīdī, kad cilvēks ar šādu sprādzi matos iekļūst autoavārijā.
“Spīļveida sprādzes var izraisīt traumas ceļu satiksmes negadījumos. Ja galva ar spēku tiek atsviesta atpakaļ pret galvas balstu, metāla sprādze var radīt galvas, kakla un galvas ādas traumas,” skaidrojusi ārste Dorianna O'Līrija.
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Viņa brīdina, ka sprādze var ieurbties galvas ādā, radīt dziļus plēstus ievainojumus un atsevišķos gadījumos tās izņemšanai var būt nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās.
Kāda bijusī intensīvās terapijas nodaļas medmāsa sociālajos tīklos izteikusies vēl tiešāk: avārijas laikā šādas sprādzes var “ieurbties galvaskausā”.
Ir bijuši arī reāli smagu traumu gadījumi
Brīdinājums nav tikai teorētisks. 2023. gadā 19 gadus vecā britu studente Džīna Panesāra cieta smagas galvas, sejas un acu dobuma traumas pēc tam, kad viņas automašīna uz lauku ceļa apgāzās. Avārijas brīdī matos esošā sprādze tika ar spēku iespiesta viņas galvā.
Pagājušajā gadā līdzīgs negadījums notika ar 22 gadus veco Austrālijas modes influenceri Ellu Kārteri. Viņa pēc avārijas guva smadzeņu satricinājumu, ko izraisīja plastmasas spīļveida matu sprādze.
Īpaši jāuzmanās automašīnā
Tas nenozīmē, ka spīļveida matu sprādzes būtu bīstamas ikdienas lietošanā. Galvenais risks saistīts ar situācijām, kurās galva tiek strauji atsviesta vai cilvēks piedzīvo spēcīgu triecienu.
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Tāpēc mediķu ieteikums ir vienkāršs – pirms sēšanās pie stūres vai braukšanas automašīnā labāk izvēlēties mīkstu matu gumiju vai citu aksesuāru, kas trieciena gadījumā nevar iespiesties galvā.
Sprādze var būt ērta, moderna un pat ļoti skaista, taču autoavārijas brīdī tās cietā forma var pārvērst ikdienišķu matu aksesuāru par nopietnu traumu riska faktoru.