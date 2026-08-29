VIDEO: lidmašīnas lido bīstami zemu virs pilna stadiona - šokējošais skats pirms regbija spēles
Regbija līdzjutēji Keiptaunā sestdien pirms Dienvidāfrikas un Jaunzēlandes izlašu spēles piedzīvoja iespaidīgu, bet vienlaikus satraucošu skatu – divas pasažieru lidmašīnas pārlidoja pilno DHL stadionu pārsteidzoši zemā augstumā.
Daudzi skatītāji notiekošo iemūžināja video, un kadri sociālajos tīklos ātri izplatījās. Tajos redzams, kā divas Dienvidāfrikas aviokompānijas “Airlink” lidmašīnas pietuvojas stadionam un pārlido tam pāri vien dažus mirkļus pirms spēles sākuma.
Pārlidojums bija iepriekš plānots kā daļa no šova pirms ilgi gaidītās Dienvidāfrikas “Springboks” un Jaunzēlandes “All Blacks” spēles “Rugby’s Greatest Rivalry” turnejas ietvaros. “Airlink” ir oficiālais turnejas vietējais pārvadātājs.
Tomēr iespaidīgais skats daudzos skatītājos izraisīja arī satraukumu. Video redzams, cik tuvu lidmašīnas šķiet stadionam, un sociālo tīklu lietotāji diskutēja par to, vai šāds manevrs virs tūkstošiem cilvēku ir drošs.
WATCH: Two Airlink Embraer 190's just flew dangerously low over DHL Stadium in Cape Town pic.twitter.com/qTlZzKjnzL— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 29, 2026
Atsevišķi avoti, atsaucoties uz “Flightradar24” datiem, ziņo, ka viena no lidmašīnām pārlidojuma laikā atradusies aptuveni 50 pēdu jeb 15 metru augstumā virs zemes. Taču video perspektīva var būt maldinoša, tāpēc precīzu attālumu no stadiona konstrukcijām pēc kadriem vien noteikt nevar.
Līdzīgs “Airlink” lidmašīnu pārlidojums notika arī nedēļu iepriekš Johannesburgā virs “Ellis Park” stadiona pirms Dienvidāfrikas un Jaunzēlandes spēles. Toreiz aviokompānija norādīja, ka pārlidojumā piedalījās divas īpaši noformētas “Embraer” lidmašīnas – viena Dienvidāfrikas izlases zaļajās krāsās, otra Jaunzēlandes “All Blacks” melnajā krāsā.
Pēc Keiptaunas pārlidojuma reakcijas sociālajos tīklos bija dažādas. Vieni skatītāji to nodēvēja par neticamu pilotu meistarības demonstrāciju, savukārt citi atzina, ka lidmašīnu tuvums stadionam viņus patiešām nobiedējis.
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“Es to redzēju klātienē pagājušajā nedēļā Johannesburgā, un tas bija episki. Man bija zosāda. Bet jāatzīst – šovakar, skatoties Keiptaunas pārlidojumu televīzijā, bija bailīgi,” rakstīja kāds skatītājs.
Savukārt cits lietotājs atzina, ka manevrs bijis “neticami iespaidīgs”, uzteicot pilotu drosmi un prasmes.