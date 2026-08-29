Kaķēns iesprūst ekskavatorā un tiek izglābts - tagad tam ir sava ķivere un drošības veste
Divas nedēļas veca kaķenīte ASV nonākusi uzmanības centrā pēc tam, kad būvnieki viņu izglāba no ekskavatora. Nu mazā kaķene pati tikusi pie savas drošības vestes un miniatūras aizsargķiveres.
Stāsts par rudo kaķēnu aizsākās jūlijā Ohaio štatā, ASV. Būvniecības uzņēmuma “RiverReach Construction” darbu vadītājs Čeiss Gvelo pirms došanās uz aizsprosta būvniecības vietu pārbaudīja tehniku, kad izdzirdēja kaķēna ņaudēšanu. Izrādījās, ka dzīvnieciņš bija ielīdis uzņēmuma “Komatsu” ekskavatorā un iesprūdis tā konstrukcijā. "Parasti tur ir tikai tehnika. Šoreiz tur bija mazs kaķēns," vēlāk stāstīja Gvelo.
Viņš ielīda zem ekskavatora un noņēma aptuveni 45 kilogramus smagās aizsargplāksnes. Pēc tam kaķēns tika ārā. "Viņa bija manas dūres lielumā," Gvelo pastāstīja medijiem. Neatrada kaķenes mammu Pēc izglābšanas būvnieki centās atrast kaķēna mammu, taču apkārtnē nebija manāma ne māte, ne citi kaķi. "Tā arī paņēmām kaķēnu pie sevis. Paskatījāmies apkārt, bet nevarējām atrast viņas mammu. Nebija nekādu citu kaķu pazīmju. Es nezinu, kā viņa tur nokļuva," stāstīja Gvelo.
Sākumā mazo kaķeni uz dažām nedēļām pie sevis paņēma audžuģimene. Vēlāk viņa nonāca uzņēmuma mehāniķa aprūpē. Vīrietis uzauga fermā un ir pieredzējis rūpēs par dzīvniekiem.
Plānots, ka pagaidām kaķene kopā ar savu jauno saimnieku dosies gan uz darbu, gan mājām, līdz būs pietiekami liela, lai kļūtu par uzņēmuma oficiālo "darbnīcas kaķi". Vārdu izvēlas uzņēmuma sekotāji
Pēc izglābšanas uzņēmums sociālajos tīklos sarīkoja aptauju, lai izvēlētos kaķenei vārdu. Uzvarēja variants "Komatsu" – par godu ekskavatora ražotājam, kurā kaķene tika atrasta. Tomēr ikdienā viņu sauc īsāk – par Sjū.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Stāsts par mazo kaķeni sociālajos tīklos ātri kļuva populārs. Uzņēmuma publicētie video kopumā savākuši vairāk nekā 11 miljonus skatījumu.
Gvelo atzina, ka pats nemaz neesot kaķu cilvēks, tomēr Sjū viņu esot iekarojusi. "Es neesmu kaķu cilvēks, bet šis ir pats mīļākais kaķis, kādu esmu redzējis," viņš sacīja.