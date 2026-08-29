Pūķu festivāls "Fantadroms" piepilda Rīgas debesis 29.08.26.
Rīgas pasažieru ostā notiek starptautiskais gaisa pūķu festivāls “Fantadroms”, kurā virs Daugavas skatāmas lielformāta lidojošas skulptūras un dažādu valstu mākslinieku ...
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Šodien 18:26
FOTO, VIDEO: virs Daugavas lido milzu pūķi - Rīgā “Fantadroms” pārvērš debesis par skatuvi
Sestdien Rīgas pasažieru ostā virs Daugavas debesīs pacēlās krāšņi gaisa pūķi un iespaidīgas lidojošas skulptūras, pulcējot gan festivāla dalībniekus, gan skatītājus.
Starptautiskajā gaisa pūķu festivālā “Fantadroms” piedalās pūķu mākslinieki no Eiropas, Austrālijas un Ķīnas. Apmeklētāji var vērot lielformāta pūķus, sporta pūķu paraugdemonstrējumus, kaitbordu un citus priekšnesumus.
Pasākums izpelnījies uzmanību arī sociālajos tīklos – kāds “Threads” lietotājs, ieraugot virs Daugavas lidojošās figūras, ironiski nodēvējis tās par “nāvēži (tēls no filmas par Hariju Poteru) Rīgā”.
Festivāla programmā notika arī radošās darbnīcas, piknika zona un akmeņu balansēšanas performance.