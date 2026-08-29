"Mēs dodamies tālāk!" Lauris Zalāns un Elizabete Puče atvadās no "Radio TEV"
Ilggadējie "Radio TEV" ētera cilvēki Lauris Zalāns un Elizabete Puče paziņojuši par aiziešanu no radiostacijas. Abi sociālajos tīklos publicējuši emocionālus atvadu vārdus klausītājiem un kolēģiem. Tikmēr Zalāns jau atklājis savu nākamo pieturvietu – viņš turpmāk būs dzirdams "Radio SWH".
"Mēs dodamies tālāk! End of an era," vēstīts abu publicētajā atvadu ierakstā.
Elizabete Puče "Radio TEV" pavadījusi iespaidīgu savas dzīves posmu – radiostacijā viņa sākusi strādāt 19 gadu vecumā, bet tagad, 31 gada vecumā, dodas tālāk.
"Te es patiešām izaugu. Kā 19 gados ierados, tā 31 gada vecumā dodos tālāk. Sapratu nedaudz vairāk par dzīvi, daudz par cilvēkiem, vēl vairāk pati par sevi," raksta Puče.
Viņa pateicas gan kolēģiem, gan klausītājiem un īpaši izceļ draudzību, kas šo gadu laikā izveidojusies ar Lauri Zalānu. "Paldies radio, ka nu man ir arī draugs uz visu dzīvi. Lauri, tu jau zini…" raksta Puče.
Pagaidām Puče neatklāj, kurp vedīs viņas nākamais profesionālais ceļš. "Dzīvosim, redzēsim, bet noteikti saredzamies un sadzirdamies," viņa sola.
Ar emocionāliem vārdiem no "Radio TEV" atvadījies arī Lauris Zalāns, kurš radiostacijai pievienojās 2020. gada 5. maijā. Šajā laikā viņš, kā pats norāda, pabijis praktiski visos ētera laikos, tomēr tieši rīta ēters viņam bijis vistuvākais.
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"Rīts viennozīmīgi ir bijis mans mīļākais laiks, vienmēr un visur!" raksta Zalāns.
Viņš pateicies "Radio TEV" par dotajām iespējām un uzticēšanos, kolēģiem par kopā piedzīvoto, bet īpašus pateicības vārdus veltījis klausītājiem un savai rīta ētera kolēģei Elizabetei Pučei.
"Bez jums tā nebūtu realitāte, tikai tagad mēs esam gatavi lidot tālāk!" klausītājiem raksta Zalāns, atvadoties ar vārdiem: "Tiekamies citos viļņos."
Zalāns turpmāk būs dzirdams "Radio SWH"
Drīz pēc atvadām Zalāns sociālajos tīklos licis noprast, kurp ved viņa tālākais profesionālais ceļš.
"Cik forši, ka ir kāds, kas pavada jaunajā dzīves ceļā..." viņš raksta pie publicētā video, tajā atzīmējot arī Elizabeti Puči.
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Savukārt ieraksta turpinājumā Zalāns jau konkrēti norāda: "Tiekamies Radio SWH "Trādi Rīti", katru darba dienu no plkst. 7.00 līdz 11.00."
Tādējādi pēc vairāk nekā sešiem "Radio TEV" pavadītiem gadiem Zalāns savu radio karjeru turpinās "Radio SWH" rīta ēterā. Savukārt par Pučes nākamajiem profesionālajiem plāniem pagaidām plašāka informācija nav publiskota.