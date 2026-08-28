OMD pirmo reizi kāpj uz skatuves Latvijā
Jau šovakar, 28. augustā, "Kimmel kvartālā" Rīgā savu pirmo koncertu Latvijā sniedza britu sintpopa leģendas "Orchestral Manoeuvres in the Dark" ...
Britu sintpopa leģenda OMD ar savu hitu parādi pirmo reizi uzstājās Latvijā - meklē sevi un pazīstamos koncerta fotogalerijā!
Piektdienas, 28. augusta, vakarā “Kimmel kvartālā” Rīgā savu pirmo koncertu Latvijā sniedza britu sintpopa leģenda “Orchestral Manoeuvres in the Dark” (OMD). Ar koncertprogrammu “Summer of Hits” grupa klausītājiem piedāvāja teju piecu desmitgažu laikā tapušo populārāko dziesmu izlasi.
OMD, kuras kodolu veido Endijs Makklaskijs un Pols Hamfrijs, ir viena no ietekmīgākajām britu elektroniskās mūzikas grupām. Kopš darbības sākuma 20. gadsimta 70. gadu nogalē tā visā pasaulē pārdevusi vairāk nekā 40 miljonus ierakstu un būtiski ietekmējusi sintpopa attīstību.
Koncertā izskanēja grupas pazīstamākie skaņdarbi, tostarp “Enola Gay”, “Electricity”, “Messages”, “Souvenir”, “Maid of Orleans”, “Locomotion”, “If You Leave”, “Sailing on the Seven Seas” un “Pandora’s Box”.
Pirms OMD kāpšanas uz skatuves vakaru ieskandināja pazīstamais Latvijas radio dīdžejs un mūzikas entuziasts Artis Volfs, kurš klausītājiem bija sagatavojis īpašu dīdžeja setu. Vairāk nekā 30 gadus viņš bijis cieši saistīts ar Latvijas mūzikas vidi, strādājot radiostacijās “Radio SWH”, “Radio SWH LV” un “Radio SWH Gold”, kā arī vadot raidījumu “Ielās ar Arti Volfu”.
OMD pirmais koncerts Latvijā vienā vakarā ļāva dzīvajā piedzīvot grupas nozīmīgākos hitus un vienu no spilgtākajiem britu elektroniskās popmūzikas stāstiem.