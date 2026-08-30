Aktieris Gerds Lapoška vasarā sapņo par Latgali
Foto: Mārtiņš Ziders
“Ja vasaras beigās esi kaut par kripatiņu sirsnīgāk paskatījies uz pasauli, ja tev bijis laiks ar sevi parunāt un padomāt, ko tu darīsi, kur esi un ko gribi darīt, un esi atradis vismaz pāris jaunu mērķu vai nostiprinājis jau esošos, tad vismaz par kripatiņu vasara ir izdevusies,” sak Gerds Lapoška.
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Aktieris Gerds Lapoška vasarā sapņo par Latgali

Una Eglīte

Žurnāls "Kas Jauns"

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Jaunā Rīgas teātra aktierim un režisoram Gerdam Lapoškam vasara nebūt nenozīmē pilnīgu atslēgšanos no darba. Lai gan viņš dodas ceļojumos un satiek draugus, somā līdzi vienmēr ir arī izrāžu eksemplāri, bet brīvajos brīžos viņš labprāt lasa, skatās filmas un domā par nākamajiem projektiem.

Aktieris Gerds Lapoška vasarā sapņo par Latgali...

“Es kaut kā neizprotu konceptu – atvaļinājums. Protams, kaut kur dodos, atpūšos un ceļoju, bet paralēli visu laiku domāju par nākamajiem darbiem. Mani eksemplāri vienmēr ir līdzi somā,” žurnālam "Kas Jauns" atzīst Gerds. Bet, ja būtu iespēja doties jebkur bez darba pienākumiem, Lapoška izvēlētos nevis tālu eksotisku galamērķi, bet gan brauktu uz Latgali. “Es gribētu redzēt dzīvi Latgalē un izpētīt savu dzimtas ciemu Lapoški, kurā nekad neesmu bijis,” atklāj aktieris. Savukārt, ja sapņu ceļojumam robežu nebūtu, viņa izvēle būtu Andalūzija.

Vasarā Gerds daudz laika pavada uz velosipēda, bet ir arī kāda jauna nodarbe, ko labprāt izmēģinātu: “Nekad neesmu makšķerējis!” Savukārt uz ziemu jau padomā kāds drosmīgāks izaicinājums – kalnu slēpošana. To viņš pagaidām izmēģinājis tikai vienu reizi Gruzijas kalnos, un pieredze bijusi gana ekstrēma. Tagad Gerds pat apsver iespēju mācīties pie profesionāla instruktora, piemēram, ar mūziķi Jurģi Nameju Zvejnieku.

Foto: Mārtiņš Ziders
Nesen Jaunajā Rīgas teātrī notika teātra zinātnieces Margaritas Ziedas grāmatas "Dzīvot no tā, kā nav" atvēršanas svētki. Izdevums veltīts vienai no spilgtākajām Latvijas teātra personībām – aktierim, režisoram un ilggadējam Dailes teātra mākslinieciskajam vadītājam Kārlim Auškāpam. Šajā pasākumā Lapoška satika pašmāju aktiermākslas leģendu Olgu Dreģi.
Nesen Jaunajā Rīgas teātrī notika teātra zinātnieces Margaritas Ziedas grāmatas "Dzīvot no tā, kā nav" atvēršanas svētki. Izdevums veltīts vienai no spilgtākajām Latvijas teātra personībām – aktierim, režisoram un ilggadējam Dailes teātra mākslinieciskajam vadītājam Kārlim Auškāpam. Šajā pasākumā Lapoška satika pašmāju aktiermākslas leģendu Olgu Dreģi.

Vaicāts, ko no šīs vasaras visvairāk gribētu paturēt atmiņā, Gerds bez ilgas domāšanas nosauc draugus. Daudzi no viņa draugiem studē ārzemēs, tāpēc vasara ir laiks, kad visi atkal sastopas. “Mēs, viss vecais bariņš, satikāmies pie ezera, mājiņā. Mēs vienkārši atpūtāmies, smējāmies. Tas bija kaut kas!” stāsta Gerds.

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