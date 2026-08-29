Roberto Meloni atgriežas televīzijā un nopērk dzīvokli Vecrīgā
Dziedātājs, pasākumu un raidījumu vadītājs Roberto Meloni pēc gandrīz trīs gadu pārtraukuma atgriežas TV ekrānos raidījumā "Sardīnijas brīvdienas", kā arī iegādājies Latvijā nekustamo īpašumu – dzīvokli Vecrīgā.
2018. gadā Roberto magnētiskajā rezonansē diagnosticēja diska trūci. Kad ar sāpēm kļuva aizvien grūtāk sadzīvot un viņš nonāca situācijā, kad vairs nespēja paiet un raidījuma "Pasaki to skaļi!" filmēšanas studijā, pēkšņi nejūtot kāju, sabruka uz rokām savai kolēģei, Roberto pieņēma lēmumu par operāciju. Tika veiktas divas kopumā septiņas stundas ilgas operācijas, lai no nejutības paglābtu kreiso kāju. Tad sekoja rehabilitācijas un atveseļošanās periods. Kopš tā laika Roberto ļoti rūpējas par savu veselību, kā arī ir pārdomājis un sakārtojis savas dzīves vērtības.
Kritiskais brīdis maina dzīvi
“Pēc muguras operācijas man bija daudz laika domāt, apstāties un ieklausīties savā ķermenī, to nebiju darījis beidzamā laikā, kad vienlaikus vadīju trīs televīzijas raidījumus, braucu pa Latviju, vadot pasākumus, vienas dienas laikā varēju pie automašīnas stūres aizbraukt no Grobiņas līdz pat Alūksnei bez problēmām. Sāpēja mugura, nekas – dzēru "Ibumetīnu", "Tramadolu", taisīju blokādes, un uz priekšu, līdz brīdim, kad ķermenis un galva burtiski salūza. Tas arī bija kritiskais moments, kad sapratu – vispirms ir jādomā par sevi. Tāpēc arī nolēmu atteikties no darba televīzijas projektos. Tur reizēm man bija jāuzvedas un jārunā tas, ko īstenībā nemaz nevēlējos," žurnālam "Kas Jauns" pastāstījis Meloni.
Ir jāklausās, ko saka iekšējā balss. Kad aizgāju, varēju beidzot saplānot dzīvi pēc sava grafika, jo, strādājot televīzijā, to nevarēju atļauties,” savu pagātnes pieredzi atklāj Roberto.
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Roberto Meloni pie friziera.
Sirds un dvēsele satiekas "Sardīnijas brīvdienās"
Pēdējo reizi sardīnieti redzējām TV ekrānā kā raidījuma "Vakariņš ar savējiem" vadītāju. Šī pieredze viņam ļoti patikusi, jo raidījumā bija sirsnīgas tikšanās ar ģimenēm, tāpat arī bijusi pozitīva pieredze, vadot raidījumu "Pasaki to skaļi!" tandēmā ar Elīnu Fīrmani.
Šoruden pēc gandrīz trīs gadu pauzes Roberto atgriežas televīzijas ekrānos, bet uzsver, ka, darbojoties šajā projektā, viņš var turpināt plānot pats savu dzīvi: “Man ir darbs Itālijā saistībā ar tūrismu. Es vedu tūristus uz Sardīniju, kur man ir arī pašam savs viesu nams, ko esmu izvedojis savas ģimenes mājā. Man ir arī ienākumi no man piederošā Grankanārijas bungalo. Tāpēc nolēmu, ka turpmāk piedalīšos tajos TV raidījumos, kuros man pašam patīk būt. Piemēram, nesen kā viesis piedalījos radījumā "Es mīlu Tevi, Latvija!". Man patika gan komanda, gan vadītāja Zane Daudziņa. Tāpat biju minēšanas šovā "Kas to būtu domājis?!".”
Roberto Meloni un viņa īpašums Spānijā
Roberto Meloni un viņa īpašums Spānijā 2022. gada sākumā.
Roberto ir priecīgs, ka vairs nav jāatsaucas ikvienam darba piedāvājumam, lai tikai būtu apritē, lai par sevi atgādinātu. “Ja man tagad kaut kas nepatīk, es pasaku nē. Kādreiz būtu teicis jā, bet tagad, ja man, piemēram, ir jāvada astoņas stundas sporta spēles, es atsakos, jo ieklausos savā ķermenī.”
Meloni tagad TV ekrānā būs redzams tandēmā ar Elitu Patmalnieci raidījumā "Sardīnijas brīvdienas". “Elita ir viena no lieliskākajām personībām, ko pazīstu. Un, tā kā raidījuma tēma ir manas divas lielākās mīlestības – Sardīnija un Latvija –, es piekritu. Līdz ar šo TV raidījumu es atkal atgriežos kulinārijas jomā, jo "Sardīnijas brīvdienas" ir par astoņiem pavāriem, virtuves entuziastiem, kuri cīnās ar visādiem izaicinājumiem. Sardīniešu ēdienu receptes izplānojām kopā ar producentēm. Centos atrast interesantākas, folklortistiskākas un autentiskākas receptes, kā arī cilvēkus ar bagātīgām zināšanām un harismu, kas vislabāk pārstāvētu Sardīniju. Vienā no raidījumiem pavāriem būs jātaisa cordula – jēra zarnas bizes.
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Šajā raidījumā ne tikai iesaistījos kā vadītājs, bet arī palīdzēju ar citām lietām, kā, piemēram, loģistiku. Palikām arī manā ciematā Ardarā, kurā ir mans viesu nams, kas ir veltīts manai mammai un tētim. Līdz ar to raidījumā redzēsiet manas mammas šujmašīnu, kallas vāzē, kas bija manas mammas mīļākie ziedi. Raidījumā piedalījās arī manas pilsētas mērs un priesteris. Šajā reģionā satikām vēl vienu Roberto Meloni, kas ir slavens picu meistars,” nosmej viņš.
Latvijā savs nekustamais īpašums
Roberto turpina rūpēties par savu veselību. “Apmeklēju fizioterapeitu, EMS (elektromuskuļu stimulāciju), lai atgūtu formu un trenētos un lai nav smagums uz muguru. Masāžas, skaistuma procedūras, pastaigas pa dabas vai kalnu takām, tikšanās ar draugiem,” to, kas palīdz, uzskaita Roberto un bilst: “Viss manā dzīvē tagad notiek harmoniski, un tas ir viens no maniem lielākajiem sasniegumiem. Esmu ļoti mainījies – lai arī neesmu perfekts, esmu pats sev kļuvis vērtīgāks. Turpinu arī ceļot, esmu sācis mācīties spāņu valodu. Visu daru pēc sajūtām, pēc sava ķermeņa un mentālās veselības ritma.”
Lai arī Roberto tagad ir biežāk prom no Latvijas, tā mūžīgi paliks viņa dzīvē klātesoša, jo pavisam nesen viņš iegādājās dzīvokli Vecrīgā, lai, kā pats saka, viņam būtu sava vieta. “Kamēr būšu prom, varu dzīvokli izīrēt, bet, kad būšu Latvijā, man būs pašam savs dzīvoklis,” par jaunāko darījumu priecājas dziedātājs.
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