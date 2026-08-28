Princis Harijs un Megana ar bērniem atgriezušies Lielbritānijā; atklāti ģimenes nākotnes plāni
Saseksas hercogs princis Harijs un viņa sieva Megana Mārkla kopā ar bērniem – septiņus gadus veco princi Ārčiju un piecus gadus veco princesi Lilibetu – pēc sešiem ASV pavadītiem gadiem atgriezušies Lielbritānijā. Ģimene valstī plānojot uzturēties ilgāku laiku, bet Harijs negrasoties atsākt pildīt karaļnama pienākumus.
Jau vēstīts, ka slavenā ģimene trešdien īsi pirms pusdienlaika ar privātu lidmašīnu ieradusies Birmingemas lidostā. Nakts lidojumam no Kalifornijas esot izmantota luksusa tālsatiksmes biznesa lidmašīna “Bombardier Global Express XRS”.
Saseksas ģimenes precīza dzīvesvieta drošības apsvērumu dēļ netiek atklāta, taču izskanējis, ka viņi varētu apmesties Kotsvoldā. Ārčijs un Lilibeta esot uzņemti Lielbritānijas skolās un mācības sāks septembrī.
Harija draugs atklājis, ka hercoga ikdiena būtiski neatšķirsies no tās, kādu ģimene dzīvoja Kalifornijā. Kamēr bērni būs skolā, Harijs piedalīsies attālinātās sarunās un tiksies ar savu aizbildniecības organizāciju pārstāvjiem. Atrodoties Lielbritānijā, daļu šo tikšanos tagad varēšot rīkot klātienē.
Nesen podkāstā “Joe Marler Will See You Now” Harijs sevi raksturoja kā pilna laika tēvu. Sagaidāms, ka arī Lielbritānijā viņš daudz laika pavadīs kopā ar bērniem, vedīs viņus uz skolu un apmeklēs viņu sporta nodarbības.
Tikmēr Megana turpināšot attīstīt sava zīmola “As Ever” produktu klāstu. Ārvalstu medijos izskanējušas arī runas par viņas iespējamo atgriešanos aktrises profesijā ar lomu Gaja Ričija seriāla “The Gentlemen” trešajā sezonā, tomēr citi avoti apgalvo, ka šis piedāvājums vairs neesot aktuāls.
Tiek vēstīts, ka karalis Čārlzs III priecājas par iespēju biežāk satikt dēlu un mazbērnus. Savukārt Velsas princis Viljams un princese Ketrīna Harija un Meganas atgriešanos publiski nav komentējuši. Brāļu attiecības joprojām tiek raksturotas kā sarežģītas. Spriedze starp viņiem pieauga pēc Harija un Meganas intervijas Oprai Vinfrijai, pāra dokumentālā seriāla un Harija autobiogrāfijas “Liekais”, kuros hercogs kritizēja vairākus britu karaliskās ģimenes locekļus.
Iepriekš Harijs vairākkārt apgalvoja, ka viņam piešķirtais drošības līmenis pēc atteikšanās no karaļnama pienākumiem neļaujot droši vest ģimeni uz Lielbritāniju. Jūlija beigās esot veikts jauns Saseksas hercoga apdraudējuma novērtējums, taču tā rezultāti Harijam pagaidām neesot zināmi.