Te nogatavojas zemenes un rūdās raksturi: zināma šova "Lauku sēta" jaunās sezonas saimniecība
Kamēr citi par vasaras garšu sauc pirmo zemeņu bļodu, Dobeles novada Penkules pagastā tā ir ikdiena. Tieši šeit, zemeņu laukos ieskautajā saimniecībā “Pļaviņas”, norisināsies šova “Lauku sēta” 13. sezona.
Šosezon šova “Lauku sēta” dalībnieki viesosies Dobeles novada Penkules pagastā, saimniecībā “Pļaviņas”, par kuras saimnieci vien nepilnu gadu atpakaļ kļuvusi Ieva Eihmane. Tieši tāpēc “Lauku sētas” piedzīvojums solās kļūt par īpaši nozīmīgu un neaizmirstamu notikumu gan saimniecei, gan visai Eihmaņu ģimenei.
Lai arī idilliskā vide ar dīķi, meža ieloku, augļu dārzu un plašajiem zemeņu laukiem rada sajūtu, ka šeit laiks rit citādi, aiz šī skaistuma slēpjas daudz neatlaidīga darba un lielu sapņu. “Lauki vienlaikus ir gan miers, gan liels stress, bet, manuprāt, ir foršāk pašam kaut ko radīt, nekā sēdēt birojā,” stāsta Ieva, kura turpina vecāku iesākto, audzējot zemenes un savu dzīvi veidojot laukos, nevis pilsētas burzmā.
Saimniece Ieva cer, ka kopīgiem spēkiem šova laikā izdosies sakopt apkārtni, īstenot sen iecerētus projektus un spert nākamo soli ceļā uz savu sapņu māju – sakopt teritoriju, nojaukt veco šķūni, iztīrīt dīķi, ierīkot atpūtas stūrīti upes krastā, uzbūvēt vistām jaunu nožogojumu. Tāpat noderēs palīdzīgas rokas dārzeņu konservēšanā, gatavojot ziemas krājumus.
Darāmā saimniecībā netrūkst visa gada garumā, vienmēr ir kas kopjams, stādāms vai gatavojams nākamajai sezonai. Tomēr Ieva atzīst, ka šādam dzīvesveidam ir arī savas priekšrocības: “Te pats vari plānot savu laiku. Vienu dienu vari nostrādāt 16 stundas, bet nākamajā – atļauties atpūsties. Lielākoties ar nevienu nav jāsaskaņo tas, ko dari – vari strādāt tā, kā pats uzskati par pareizu.”
Eihmaņu ģimenes stāsts ir īsts uzņēmības piemērs. Ievas tētis Jānis pēc daudziem gadiem būvniecībā nolēma, ka kaut kas dzīvē jāmaina. Pameta darbu Rīgā un pievērsās saimniekošanai laukos. Gadu no gada stādījumu platības kļuva arvien lielākas – no trim nelielām zemeņu vagām sākumā, līdz vairāk nekā 10 hektāriem apstādījumu tagad, no kuriem divos hektāros zemenes audzē Ieva, bet astoņos – Ievas tētis Jānis. Tagad jau var droši teikt, ka zemeņu audzēšana kļuvusi par ģimenes lepnumu un galveno nodarbošanos.
Tieši šis darbīgais dzīvesveids kļūs par “Lauku sētas” 13. sezonas centrālo notikumu – šova dalībnieki iesaistīsies ne tikai zemeņu lasīšanā, ravēšanā un stādīšanā, bet arī dažādos saimniecības labiekārtošanas darbos.
Skatīsimies kopā, kā “Lauku sētā” grūts darbs mīsies ar piedzīvojumiem un sacensību par šova galveno balvu – 10 000 eiro – no 4. septembra pulksten 22 kanālā "TV6".