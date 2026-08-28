Jau šovakar sintpopa leģendas OMD pirmo reizi uzstāsies Latvijā
Jau šovakar, 28. augustā, Kimmel kvartālā Rīgā savu pirmo koncertu Latvijā sniegs britu sintpopa leģendas Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD). Grupa galvaspilsētā ieradīsies ar koncertprogrammu “Summer of Hits”, piedāvājot klausītājiem teju piecu desmitgažu laikā tapušo populārāko dziesmu izlasi.
Vakara laika plāns:
19.00 ieeja Kimmel kvartālā no Stabu ielas puses
19.30 DJ Artis Volfs
21.00 OMD uzstāšanās
OMD, kuru kodolu veido Endijs Makklaskijs (Andy McCluskey) un Pols Hamfrijs (Paul Humphreys), ir viena no ietekmīgākajām britu elektroniskās mūzikas grupām. Kopš darbības sākuma 70. gadu nogalē tā visā pasaulē pārdevusi vairāk nekā 40 miljonus ierakstu un būtiski ietekmējusi sintpopa attīstību.
Šīvakara koncertā gaidāmi OMD pazīstamākie skaņdarbi, tostarp "Enola Gay", "Electricity", "Messages", "Souvenir", "Maid of Orleans", "Locomotion", "If You Leave", "Sailing on the Seven Seas" un "Pandora’s Box".
Vakaru Kimmel kvartālā ieskandinās pazīstamais Latvijas radio dīdžejs un mūzikas entuziasts Artis Volfs, kurš sagatavojis īpašu dīdžeja setu. Vairāk nekā trīsdesmit gadus viņš bijis cieši saistīts ar Latvijas mūzikas vidi, strādājot radiostacijās “Radio SWH”, “Radio SWH LV” un “Radio SWH Gold”, kā arī vadot raidījumu “Ielās ar Arti Volfu”.
OMD koncerts Rīgā būs unikāla iespēja vienā vakarā dzīvajā piedzīvot grupas nozīmīgākos hitus un vienu no spilgtākajiem britu elektroniskās popmūzikas stāstiem.