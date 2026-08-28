Trakā pasaule
Šodien 15:15
VIDEO: Olga Kambala pašrocīgi rada vīram Kasparam jaunu tetovējumu
Šovā "Slavenības. Bez filtra" Kambalu pāra atpūta Turcijā pilna ar notikumiem, kas neļauj garlaikoties.
Kamēr Kaspars iesaistās sarunā ar kādu salonā sastaptu īrieti par dēla dzīvi ieslodzījumā un naudas summu, kas nepieciešama cietumā, Olga nolemj vīram sagādāt pavisam neparastu pārsteigumu. Kaspars jaunajai paziņai stāsta, ka viņa dēls jau aptuveni trīsarpus gadus atrodas cietumā un viņam tiekot prasīti 200 eiro nedēļā. Vīrieti interesē, vai šāda summa patiešām ir nepieciešama, vai arī tā varētu būt pārspīlēta.
Saruna kļūst arvien aktīvāka, un Olga izvēlas situāciju padarīt nedaudz jautrāku. Viņa pati iesaistās tetovēšanas procesā un ķeras pie darba, lai vīram uz ādas taptu vēl viens zīmējums. Kaspars ļaujas eksperimentam, bet Olga ar savām rokām turpina veidot tetovējumu – mazu sirsniņu.