Nedēļas jaunumi "Tet+" - aizraujoši pirātu prinča piedzīvojumi, seriāls spriedzes faniem un attiecību sabrukums
Foto: Publicitātes
"In Flight" ir britu televīzijas kriminālseriāls.
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Nedēļas jaunumi "Tet+" - aizraujoši pirātu prinča piedzīvojumi, seriāls spriedzes faniem un attiecību sabrukums

Uldis Landmanis

Jauns.lv

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Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties piedzīvojumu seriālu "Sandokan", britu kriminālseriālu "In Flight" un psiholoģisku drāmu "Little Disasters".

Nedēļas jaunumi "Tet+" - aizraujoši pirātu prinča ...

Pirātu princis

Harismātisks pirāts kopā ar savu uzticamo sabiedroto un drosmīgo apkalpi no slepenas salas cīnās pret koloniālās varas pārspēku.

Taču bīstamu piedzīvojumu un nežēlīgu kauju virpulī viņa dzīvi negaidīti maina aizliegta mīlestība pret aristokrātu no pavisam citas pasaules. Piedzīvojumu, kaislību un brīvības alku pilnā stāstā liktenis liek izvēlēties starp sirdi un cīņu par neatkarību.

Riskantā cīņā

"In Flight" ir britu televīzijas kriminālseriāls.

Cenšoties pierādīt dēla nevainību, māte nonāk korupcijas, algotu slepkavu un nāvējošu draudu pilnā pasaulē. Lai izglābtu dēlu, viņa lūdz palīdzību savam bijušajam vīram, muitas dienesta darbiniekam, un abi kopā iesaistās riskantā cīņā pret ietekmīgiem pretiniekiem.

Attiecību sabrukums

"Mazās katastrofas" ir psiholoģiska drāma par morālām dilemmām.

Jaunās māmiņas vieno cieša draudzība līdz brīdim, kad viena no viņām tiek apsūdzēta sava mazuļa savainošanā. Šī apsūdzība sagrauj viņu savstarpējo uzticību un draud izpostīt viņu ģimenes.

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