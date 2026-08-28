Tēva un dēla “zagļu tandēms” izgāžas: 10 gadus vecais puika pirms zādzības parakstījās apmeklētāju žurnālā
Tēvs ar savu 10 gadus veco dēlu ieradies mākslas centrā Arizonā, lai nozagtu vērtīgas rotaslietas. Taču pirms zādzības zēns izdarījis ko pavisam neapdomīgu – parakstījies galerijas apmeklētāju žurnālā.
31 gadu vecais Žans Zincs pagājušajā trešdienā kopā ar dēlu ieradās “Mesa Arts Center” mākslas centrā Mesas pilsētā. Ap plkst. 14 viņi iekļuva “Mesa Contemporary Arts” ēkā, kas tobrīd bija slēgta, jo tajā gatavoja jaunu izstādi, ziņo vietējā policija.
Pēc policijas teiktā, tēvs uzlauza aizslēgtas durvis, bet, nokļuvuši ēkas iekšpusē, zēns sāka ņemt rotaslietas. Starp nozagtajām lietām bija 2100 dolāru vērta kaklarota “Trouble”, 3000 dolāru vērta bolo kaklasaite “Self-Portrait” un divas “Rockstar” aproces 2250 dolāru vērtībā. Kopējā rotaslietu vērtība sasniedza 7350 dolārus jeb aptuveni 6300 eiro.
Tēvs un dēls paņēma arī “Bluetooth” skaļruni un kādu kaktusa totēma staba gabalu, kas piederēja pilsētai.
Zēns atstājis ļoti viegli atrodamu pavedienu
Īpaši pārsteidzoši ir tas, ka pirms zādzības 10 gadus vecais zēns ierakstīja savu vārdu galerijas apmeklētāju žurnālā. Viņš pat blakus esošajā studijā bija atstājis savu vārdu pie paša radīta mākslas darba.
Policija norāda, ka zagļi nozieguma vietā atstājuši arī nerūsējošā tērauda krūzi. Nākamajā dienā tēvs un dēls atgriezās mākslas centrā, lai paņemtu krūzi. Taču šoreiz darbinieki viņus atpazina un izsauca policiju.
Abi aizbēga, pirms likumsargi ieradās notikuma vietā, taču izmeklētāji drīz vien noskaidroja, ka viņi uzturas Zinca vecāku mājā Mesā. Ģimene pilsētā bija ieradusies no Vašingtonas štata.
Rotas atrada viņu bagāžā
Policija tēvu un dēlu aizturēja ceļu satiksmes pārbaudes laikā. Automašīnā likumsargi atrada arī nozagto kaktusa gabalu. Zincs policijai esot atzinies zādzībā un pastāstījis, ka plānojis nozagtās rotas aizvest uz Vašingtonu. Viņam tajā pašā dienā bija paredzēts lidojums. Veicot kratīšanu viņu bagāžā, policisti atrada nozagtās rotaslietas, kā arī apģērbu, ko tēvs un dēls bija valkājuši zādzības laikā.
Zincs tika aizturēts un apsūdzēts par trim trešās pakāpes ielaušanās un trim zādzības epizodēm, kā arī mantas bojāšanu un nepilngadīgā iesaistīšanu likumpārkāpumā. Viņam noteikta 40 000 dolāru liela drošības nauda, kas jāiemaksā skaidrā naudā.
Arī 10 gadus vecais zēns tika ievietots nepilngadīgo aizturēšanas iestādē saistībā ar apsūdzībām par ielaušanos.