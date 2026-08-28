Influencere Elīna Pakalne paziņo par radikālām pārmaiņām: šis ir mans vienīgais komentārs!
Digitālā satura veidotāja Elīna Pakalne pārsteigusi daudzus, ar sociālo tīklu starpniecību paziņojot par krasām pārmaiņām privātajā dzīvē.
Ceturtdien publicētajā ierakstā Pakalne paziņojusi, ka laulībai ar bokseri Kristapu Zuti ir pielikts punkts. "Šodien aizvēru vienu no nozīmīgākajām nodaļām savā dzīvē – laulību. Mums bija gan labas dienas, gan nedaudz vairāk slikto, taču šajā laulībā radās kaut kas ļoti skaists – mūsu dēliņš," viņa pavēstīja, uzsverot ka tieši dēliņa dēļ publiski neatklās šķiršanās iemeslus.
Viņa arī paziņoja, ka šo situāciju vairs nekomentēs, lūdz viņai likt mieru nesaistīt bijušā vīra rīcību un izteikumus ar viņu, un otrādi. "Katrs no mums iet savu ceļu," viņa paziņoja.
Pakalne ar Zuti apprecējās 2023. gada decembrī, pieņemot viņa uzvārdu. Dēliņš piedzima 2025. gada jūlijā. Jau pirms laulības tika ziņots, ka pāris ir pašķīries, un arī laulībā attiecības ne vienmēr bija rožainas.