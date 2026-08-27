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Šodien 17:55
Kāpēc izbiris sāls sola strīdu? Baiba Sipeniece-Gavare skaidro seno ticējumu
Televīzijas šovā “Dr. Sirmais”, gatavojot lasi ar Peru virtuves iedvesmoto "Tīģera piena" mērci, radio balss Baiba Sipeniece-Gavare un pavārs Mārtiņš Sirmais sarunājas ne tikai par ēdiena sastāvdaļām, bet arī dažādiem ikdienā dzirdētiem ticējumiem.
Kādā brīdī gatavošanas laikā izbirst sāls un Baiba Sipeniece-Gavare atgādina par labi zināmo teicienu – ja izbirst sāls, gaidāms strīds. Taču kāpēc tieši sāls izbiršana tiek saistīta ar nesaskaņām?
Baiba Sipeniece-Gavare skaidro, ka šī ticējuma izcelsme ir saistīta ar sāls īpašo vērtību senatnē. Sāls ilgstoši bijusi nozīmīga un salīdzinoši dārga prece, tāpēc tās izšķērdēšana tika uztverta kā slikta zīme. Laika gaitā šis priekšstats pārtapis māņticībā par gaidāmu strīdu vai nelaimi.
Arī virtuvē šis senais ticējums tiek pieminēts ar smaidu, kamēr Sirmais turpina gatavot “Tīģera piena” mērci. Tās sastāvā ir laima sula, selerija, ķiploks, baltais sīpols, čili un koriandrs, bet ēdienam tiek pievienots arī avokado un apdedzināta kukurūza.