"Bēgot no lāča, ieskrēju vilkam rīklē," - šova "Ģimene burkā" dalībniece Vendija Karalkina stāsta par vardarbīgu attiecību pieredzi
Pēc vardarbīgām attiecībām atgūt ticību sev un saprast, ko patiesībā vēlies no nākotnes, nav viegls process. Vendija Karalkina raidījumā “Burku studijā!” stāsta par pieredzēto un atklāj, kas viņai palīdzēja izkļūt no smagā dzīves posma un pārtraukt upura lomu.
Vendija Karalkina atzīst, ka vardarbīgajās attiecībās nonākusi pēc sarežģītas iepriekšējās pieredzes. Tobrīd viņa centusies aizbēgt no draudiem un vajāšanas, meklējot cilvēku, kurš varētu viņu aizstāvēt. “Es šajās tieši vardarbīgajās attiecībās nokļuvu, tā teikt, bēgot no lāča, ieskrēju vilkam rīklē,” savu pieredzi raksturo Vendija.
Šis posms viņai licis saprast, cik būtiski pēc šķiršanās ir nesteigties uzreiz jaunās attiecībās. Pat tad, ja šķiet, ka cilvēks jau ir gatavs jaunam sākumam, Vendija Karalkina iesaka sev dot vēl laiku.
Pēc smagās pieredzes Vendija Karalkina vērsusies pie psihoterapeita. Tobrīd viņas finansiālais un emocionālais stāvoklis bijis tik sarežģīts, ka palīdzība bijusi nepieciešama arī pavisam praktiskās dzīves situācijās. “Mana mamma maksāja man psihoterapeitu. Tajā brīdī vispār neko nebiju spējīga – pat bikses nopirkt, lai iestātos darbā,” atklāj šovu dalībniece.
Psihoterapija kļuvusi par vienu no būtiskākajiem pagrieziena punktiem viņas dzīvē. Tā palīdzējusi izkļūt no upura sindroma un pamazām atgūt kontroli pār savu dzīvi. Šodien Karalkinas stāsts jau ir pavisam citā punktā. Viņa ir precējusies un kopā ar vīru ir jau deviņus gadus.