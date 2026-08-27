Mika Dukura bijusī sieva Laura Skoboļeva gaida bērniņu
Dziedātāja Mika Dukura bijusī sieva Laura Skoboļeva paziņojusi par priecīgiem jaunumiem - viņa ir bērniņa gaidībās. Bērniņu Laura gaida kopā ar savu vīru, pārdošanas menedžeri Mārtiņu Skoboļevu.
Laura par gaidāmo ģimenes pieaugumu pavēstījusi savā "Instagram" kontā, publicējot video un fotogrāfiju galeriju, kurā redzams viņas grūtniecības laiks.
Pie ieraksta viņa raksta: "Vēl viens, ko mīlēt, drīzumā. Katra iepriekšējā ziema mani gatavoja šim brīdim - šim skaistuma un izaugsmes mirklim."
Lauras iepriekšējā laulība ar mūziķi Miku Dukuru ilga 11 gadus. 2023. gada oktobrī Miks pavēstīja, ka šai savienībai pienācis gals, sociālajos tīklos rakstot: "11 skaisti gadi, divi superīgi bērni un daudz kopīgi izdzīvotu kāpumu un kritumu, taču mēs uztveram to, cik iespējams viegli, un ir jāturpina kāpt!" Miks ar Lauru savulaik piedalījās realitātes šovā "Mīla burbulī", kurā jau stāstīja par attiecībās pārdzīvotajām problēmām.
Pēc šķiršanās Miks izveidoja attiecības un vēlāk saderinājās ar influenceri Endiju Kalniņu jeb Kalendy.