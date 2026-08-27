Dažus mēnešus pirms nāves Tims Karijs atklāja, ko filmas “Viens pats mājās 2” uzņemšanas laikā patiesībā domājis par Trampu
Otrdien 80 gadu vecumā mūžībā devās britu aktieris Tims Karijs. Dažus mēnešus pirms nāves viņš dalījās atmiņās par filmas “Viens pats mājās 2: Pazudis Ņujorkā” uzņemšanu un ar neslēptu ironiju atcerējās ASV prezidentu Donaldu Trampu, kurš filmā uz mirkli parādījās pats savā lomā.
1992. gadā iznākušās filmas darbība daļēji norisinās greznajā Ņujorkas viesnīcā “The Plaza”, kas tolaik piederēja Donaldam Trampam un viņa bijušajai sievai Ivanai. Karijs filmā atveidoja aizdomīgo viesnīcas konsjeržu Hektoru, kurš mēģināja pieķert desmitgadīgo Kevinu Makalisteru par uzturēšanos viesnīcā bez pieaugušo pavadības.
Tolaik viesnīcu vadīja Ivana Trampa. Intervijā laikrakstam “The Guardian” Karijs atcerējās, ka viņa reiz pieklauvējusi pie aktiera numura durvīm un apjautājusies, vai viņam patīk telpas iekārtojums. “Man tas patiesībā riebās,” atzina aktieris.
Filmēšanas laikā Ivana un Donalds Trampi jau bija šķīrušies. Tramps tobrīd bija attiecībās ar Marlu Meiplsu, un, pēc Karija stāstītā, ļoti vēlējās viņu iepazīstināt ar filmas režisoru Krisu Kolambusu. Tramps esot aktierim sacījis, ka viņam noteikti jāatrod Kolambuss, jo Marla esot izcila aktrise. Karijs uz šo apgalvojumu reaģējis skeptiski, pie sevis ironiski nodomājot: “Jā, protams.”
Plaši apspriesta kļuva arī paša Trampa īsā epizode filmā. Kevins viņam jautā ceļu, bet Tramps norāda, ka viesnīcas vestibils atrodas gaiteņa galā pa kreisi.
Režisors Kriss Kolambuss vēlāk apgalvoja, ka Trampa parādīšanās filmā bijusi nosacījums, lai uzņemšanas komanda drīkstētu filmēt viesnīcā “The Plaza”. Pēc režisora teiktā, Tramps pieprasījis lomu visos kinoprojektos, kuri uzņemti viņam piederošajā īpašumā.
Tramps šo versiju noliedzis. Viņš apgalvojis, ka Kolambuss esot lūdzies, lai viņš piedalās filmā, lai gan pats sākotnēji to nemaz neesot vēlējies.
Režisors uz šiem izteikumiem reaģēja asi, uzsverot, ka nekad nebūtu lūdzis cilvēku, kurš nav aktieris, piedalīties filmā. Kolambuss atzina, ka komandai ļoti bijusi nepieciešama iespēja filmēt “The Plaza”, bet Trampa epizode laika gaitā viņam kļuvusi par nastu, no kuras viņš labprāt atbrīvotos.
Karijs savas ilgās karjeras laikā trīs reizes tika nominēts prestižajai teātra balvai “Tony”. Par vienu no viņa leģendārākajiem darbiem kļuva doktora Frenka N. Fērtera loma kulta mūziklā un filmā “The Rocky Horror Picture Show”.