Mūžībā devies kulta filmas "Viens pats mājās" zvaigzne Tims Karijs
80 gadu vecumā miris britu aktieris Tims Karijs, kurš plašākai auditorijai pazīstams ar doktora Frenka-N-Furtera lomu filmā "Rokija Horora šausmu šovs", kā arī ar lomu filmā "Viens pats mājās 2: Pazudis Ņujorkā".
Kā vēsta TMZ, aktieris aizgājis mūžībā otrdienas vakarā savās mājās Losandželosā. Karijs vairāk nekā desmit gadus cīnījās ar nopietnām veselības problēmām. Policija uz viņa mājām tika izsaukta ap plkst. 23.23, taču likumsargi norādījuši, ka nav aizdomu par noziedzīgu nodarījumu.
Karijs Holivudā sāka darboties 20. gadsimta 60. gadu beigās, bet pasaules slavu ieguva pēc 1975. gada filmas "Rokija Horora šausmu šovs". Lai gan sākotnēji filma neguva lielu kritiķu atzinību, vēlāk tā kļuva par vienu no visu laiku ievērojamākajām kulta filmām.
Daudzi skatītāji Kariju atceras arī kā noslēpumaino viesnīcas darbinieku Heroru filmā "Viens pats mājās 2: Pazudis Ņujorkā", kur viņš spēlēja kopā ar galvenās lomas atveidotāju Makoliju Kalkinu. Tāpat viņš bija pazīstams ar šausminošo klauna Penīvaisa lomu Stīvena Kinga romāna ekranizācijā "Tas" (1990).
Aktiera karjerā bija arī lomas filmās "Annija", "Pavediens", "Medības par Sarkano oktobri", "Leļļu šovs bagātību salā" un "Šausmenīte 2". Piecu desmitgažu laikā Karijs kļuva par vienu no cienītākajiem aktieriem kino un teātra pasaulē - viņš trīs reizes tika nominēts Tonija balvai un saņēma arī Emmy balvas nomināciju.
Pēdējos dzīves gados veselības problēmas ierobežoja aktiera darbu. 2012. gadā viņš pārcieta smagu insultu, pēc kura bija nepieciešama smadzeņu operācija. Pagājušajā gadā, izdodot savus memuārus "Vagabond", Karijs atzina, ka joprojām nespēj staigāt.
Tims Karijs aiz sevis atstājis spilgtas lomas, kas kļuvušas par kino klasiku. Aktierim bija 80 gadi.